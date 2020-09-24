«التجارة»: إغلاق 4 منشآت لتخزينها كمبيوترات

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط واغلاق 4 منشآت منها مخزنان يحتويان على 154 جهاز كمبيوتر مكتبيا ومحمول (لابتوب) لاحدى الشركات بقصد الامتناع عن البيع لرفع أسعارها، ومحلين لبيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة والواح الكترونية ومخالفة 4 محلات ضمن حملاتها في موسم العودة الى المدارس.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان الاغلاق جاء نتيجة الضبط خلال جولة دورية لفرق التفتيش على الشركات والمحال التجارية المختصة بالمستلزمات بالكمبيوترات واللاب توب في منطقة حولي، واكتشاف مخالفات منتهكة لقانون 10/1979 ومخالفة للقرار الوزاري رقم 2014/216.

وأضافت، «اثناء التدقيق في الأسواق على الأجهزة الالكترونية انه اثناء التدقيق على الأجهزة في الأسواق الالكترونية بمختلف انواعها وبعد التدقيق على فواتير البيع لمقارنتها بتقارير مسح الأسعار التي قامت بها فرق الرقابة تبين وجود ارتفاع مصطنع بالاسعار.

وأشارت «التجارة» الى أن الفريق حرز الضبطيات وأحالها الى الجهات المختصة لاجراء اللازم تجاه المخالفين، مؤكدة الاستعداد للتعامل من اي جشع تجاري قد يتعرض له المستهلك والتنفيذ المباشر للاغلاق هو مصير من يتلاعب بالاسعار ويتعمد رفعها .

وشددت على ان الفرق التفتيشية المتواجدة في مختلف أسواق الكويت كل لن تتوانى في المحافظة على ضبط السوق، داعية كافة المواطنين والمقيمين الى الابلاغ عن اي زيادة او امر غير منطقي في اسعار المنتجات عبر الخط الساخن 135، مشددة على ضرورة ان تتقيد الشركات والمحال التجارية بالنظم والمعايير المعمول بها وألا تستغل المواسم المختلفة خاصة الدراسية في رفع اسعار منتجاتها حيث ان هناك مسحا مستمرا للاسعار من قبل ادارة مسح الاسعار في الوزارة.

