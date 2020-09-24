«الأهلي المتحد» حصد جائزة «أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت» لـ 2020

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل بنك في ادارة النقد عبر الانترنت للعام 2020 على مستوى دولة الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الرابع على التوالي، وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية المرموقة والتي تمنح هذه الجوائز للبنوك التي تقدم حلولاً مصرفية محلية واقليمية وعالمية متطورة تقترن بأحدث الأساليب التكنولوجية المبتكرة بهدف توفير خدمات ومنتجات عصرية تواكب احتياجات وتطلعات العملاء.

وأفادت جهاد الحميضي الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك الأهلي المتحد : نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة من جلوبال فاينانس للسنة الرابعة على التوالي، مما يبرهن على جودة الخدمات التي نقدمها وتوافقها مع متطلبات عملائنا، وكذلك نجاح جهودنا في توفير أفضل حلول ادارة النقد لعملائنا، مؤكدة أنه في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده مجال ادارة النقد فان البنك يحرص على مواصلة التزامه بتطوير أعماله والحفاظ على تميزه فى هذا المجال تدعيما مسيرة تحوله الرقمي.

وأفاد هشام زغلول نائب أول الرئيس التنفيذي لمجموعه الأعمال المصرفية بالوكالة بالبنك الأهلي المتحد: يعد هذا الانجاز اضافة مميزة الى سجل البنك الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية في مجال ادارة النقد باستخدام القنوات الرقمية بما يعزز من القيمة المضافة لخدماتنا المصرفية لعملائنا من الشركات، ويمنحهم حلولاً أكثر فاعلية ومرونة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم بصورة أكثر فاعلية ما يؤكد نجاح خطة التحول الرقمي التي يقوم البنك بتطبيقها بصورة منهجية.

وعلق علي النقي، مساعد مدير عام ادارة النقد في البنك الأهلي المتحد: يعكس حصولنا على هذه الجائزة مكانة البنك الرائدة في مجال الحلول المصرفية للشركات وحرص مصرفنا المستمر تزويد عملائنا بالخدمات المصرفية المتطورة والتي تعتمد على وسائل التقنية الحديثة التي تمكنهم من ادارة أعمالهم بمنتهى الفاعلية والامان في أي وقت ومن أي مكان.

