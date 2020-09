انطلاق مؤتمر «القضايا المعاصرة في المحاسبة» 26 الحالي

مال وأعمال

انتهت اللجنة العلمية للمؤتمـر الدولـي «القضايا المعاصرة في المحاسبة» CIA 2020 والذي تقام فعالياته في 26 سبتمبر الحالي، من اختيار 12 ورقة علمية للمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر وذلك من بين 78 ورقة علمية قدمت من 22 دولة حول العالم.

أشــار رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ الى أن اللجنة العلمية المنبثقة عن المؤتمر قامت بدراسة الأوراق العلمية المقدمة من قبل الباحثين في مختلف التخصصات بناءً على الأسس والمعايير العلمية المتبعة عالمياً.

وأضاف أن المؤتمر سيتيح الفرصة للراغبين في حضور المؤتمر دون مشاركة والاستفادة من الموضوعات التي سيتم طرحها من قبل الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين الذين سيشاركون ضمن فعالياته والتي من المتوقع أن يكون لها انعكاس ايجابي عليهم، بالاضافة الى تبادل الرؤى والخبرات مع المشاركين العالميين.

وأشار الى أن كلمة جمعية المحاسبين في المؤتمر سيلقيها عضو مجلس ادارة الجمعية عبد الله العيسى حول «الحوكمة والاستدامة» ودور الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة منذ تأسيسها في فبراير عام 1973 وحتى الآن، وتقديم خدماتها المتنوعة لأعضائها العاملين والمنتسبين، بالاضافة الى رؤاها المتنوعة تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات. وبين أن اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة الدكتور أحمد القطان، قامت بجهود كبيرة وملموسة في نجاح فعاليات المؤتمر وتنظيم الفعالية بشكل ناجح في جميع القطاعات.

ولفت الطبيخ أن القضايا الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر تتضمن ما يلي : حوكمة الشركات، المسؤولية الاجتماعية للشركات، التدقيق، ردود فعل السوق، المخاطر، الأرباح، الأداء والمعايير الدولية لاعداد التقارير عن الخدمات المصرفية، تكنولوجيا المعلومات، البيانات الضخمة، التقارير السردية للشركات، الضرائب المالية.

وفي اطار سعي المؤتمر لتشجيع الباحثين على النشر والمشاركة في المجلات العالمية، فانه من المتوقع اتاحة الفرصة أمام الباحثين من الشباب لتقديم ونشر أبحاثهم «فاست تراك» في المجلة العالمية «Journal of Financial Reporting and Accounting»، والمصنفة في سكوباس Q3 وABDC، والاستفادة من تواجد الأسماء الكبيرة من علماء ودكاترة وباحثين الموجودين داخل المؤتمر.

وقال الطبيخ: يحظى المؤتمر بمشاركة ضيوف من جامعات بريطانية مرموقة وهم: الدكتورة كارين مكبريد والدكتور خلدون بيطار من جامعة بورتسموث، والدكتور أحمد الأمير من جامعة برونيل.

ولفت الى أن أعضاء اللجنة العلمية تتكون من: الدكتور أحمد القطان من الكويت والبروفيسور بدر عطية الشمري من الكويت، بالاضافة الى كل من: البروفيسور مصطفى كمال من قطر والبروفيسور عزيز جعفر من بريطانيا والبروفيسور أنيس جربوعي من تونس.