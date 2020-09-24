«يونيكاب»: حكم «تمييز» في دعوى ندب خبير

مال وأعمال

أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل عن صدور حكم التمييز لصالح الشيخ عبدالله جابر الأحمد، وذلك في دعوى ندب خبير المرفوعة من وكيل وزارة المالية (بصفته).

وقالت «يونيكاب» في بيان للبورصة، ان منطوق حكم التمييز جاء برفض الطعن المرفوع من وكيل وزارة المالية وألزمته بصفته مبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من المصروفات.

وأوضحت الشركة أن الحكم الصادر لصالح الشيخ عبدالله جابر الصباح وبعد تنفيذ المبلغ سيخص شركة «يونيكاب» من حصيلة التنفيذ مبلغ قدره 2.403 مليون دينار تقريباً، بينما المبلغ المتبقي وهو يخص الشيخ عبدالله جابر الصباح والرسوم القضائية والنسبة المُستحقة للمحامي.

كانت الدعوى المُشار اليها صدر فيها حكم أول درجة بالزام المُدعي عليه الأول بصفته (وكيل وزارة المالية) بأن يؤدي مبلغ 2.997 مليون دينار تقريباً لصالح المُدعي (الشيخ عبدالله جابر الصباح)، ثم جاء حكم الاستئناف ليعفي المستأنف بصفته من المصروفات الاستئنافية وألزمته بمبلغ 200 دينار أتعاباً فعلية لصالح المستأنف ضده الأول.

