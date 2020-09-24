«stc» احتفت باليوم الوطني السعودي

مال وأعمال

احتفلت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يحين في» 23 سبتمبر من كل عام، بطريقتها الخاصة. بجذورها الممتدة من المملكة العربية السعودية، خصت stc الشعبي الكويتي والسعودي بعمل فني جديد تحت عنوان «احنا واحد، ووطننا واحد» مشاركة منها في احتفالية اليوم الوطني التسعين. ويركز الفيديو على اظهار الروابط الوطيدة وتجسيد روح الاخاء التي تجمع بين البلدين الشقيقين السعودية ودولة الكويت على مر التاريخ. وبصفتها شركة تابعة لمجموعةstc، أعربت شركة الاتصالات الكويتية عن خالص تقديرها للمواطنين السعوديين، معربة عن فخرها وتقديرها بمناسبة هذا اليوم الذي لا ينسى. وقد شارك في الاحتفال فريق الادارة العليا والموظفون في stc، متمنين لجيرانهم يوماً وطنياً سعيداً. كما أعلنت عن طرح خصماً بنسبة 50% على جميع المكالمات الدولية الصادرة الى السعودية لعملائها خلال اليوم الوطني. وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، مدير عام الاتصال المؤسسي في stc: «بالنيابة عن فريق عمل stc، أود أن أعرب عن تقديرنا العميق والسعادة الغامرة بمناسبة احتفالات الشعب السعودي بهذا اليوم الوطني الراسخ في الوجدان». وأضافت الجاسم: «من هذا المنطلق كان حرياً بنا ان نقدم رسالة تآخ وتبريك بالأصالة عن الشعب الكويتي، الى الشعب السعودي الشقيق بما يعكس المشاعر الحقيقية والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الشعبين على مر التاريخ. كما نحرص دوما على مشاركة الشعب السعودي فرحته باليوم الوطني من خلال عمل فني فريد من نوعه، ولذلك عملنا على اطلاق فيديو «احنا واحد، ووطننا واحد» .