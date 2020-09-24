اقتصاديون: الفساد والهدر المالي أبرز أسباب التراجع

مال وأعمال

حمَل وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون القوانين الشعبوية المقترحة مسؤولية رئيسية وراء تراجع تصنيف الكويت الائتماني الصادر عن وكالة «موديز» والذي خفض التصنيف من مستوى «Aa2» إلى مستوى «A1» ، مع نظرة مستقرة.

وأشاروا في تحقيق أجرته «النهار» حول مسببات تراجع التصنيف والإجراءات المطلوبة لإصلاح الوضع بالقول أن الخلل الهيكلي في المالية العامة والاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل والاعتماد على الحكومة كمشغل رئيسي للعمالة الوطنية من بين الأسباب الرئيسية وراء التراجع.

وأضافوا أن من بين الأسباب الأخرى، نفاد سيولة الاحتياطي العام وارتفاع وتيرة النفقات الجارية وزيادتها لمستويات فلكية، مع تراجع حاد في الإيرادات النفطية وارتفاع العجز المقدر في الميزانية لمستويات قدرها البعض بحدود 15 مليار دينار.

ولفتوا إلى أن تراجع الانفاق الحكومي وتنفيذ حزم الاصلاحات المطلوبة في التوقيت المناسب كان من بين الأسباب الرئيسية التي أثرت في المالية العامة للدولة.

في البداية، شدد وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر على ان تأخر الإصلاحات الإقتصادية والمالية سيكون له انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي للدولة ؛ مشيرا إلى ان الإصلاحات باتت خيار ضرورة لا رفاهية.

وفي عرض منه للأسباب الرئيسية لتراجع التصنيف الائتماني للكويت من قبل وكالة موديز من المستوى Aa2 إلى المستوى A1 مع نظرة مستقرة ؛ أوضح ان السبب الرئيسي يعود إلى الاختلالات الهيكلية للمالية العامة للدولة والاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط والذي يعاني تراجعات حادة في الآونة الأخيرة ودفع العجز المالي لمستويات قياسية تقدر بحدود 15 مليارا وفقا لبعض التقارير الاقتصادية.

وأضاف ان اقتصار تشغيل العمالة الوطنية على الحكومة فقط من بين الاختلالات التي تعانيها الموازنة العامة للدولة ؛ ناهيك عن ارتفاع فاتورة المصروفات الجارية مقابل تواضع الإنفاق الرأسمالي. واتفق باقر مع القول بأن القوانين الشعبوية المقترحة من قبل مجلس الامة والضعف الحكومي في مواجهتها من بين الأسباب وراء تراجع التصنيف.

واستدرك بالقول : ان نفاد سيولة الاحتياطي العام ولجوء الكويت إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيكون تأثيره كبيرا على وضع المالية للدولة ويؤثر على قدرتها في تمويل الإنفاق الجاري والراسمالي. وأضاف ان من بين الأسباب الأخرى ما يتعلق بقضايا الفساد والهدر المالي.

وأوضح باقر ان الاستعجال بتنفيذ الإصلاحات العاجلة والتي من بينها ان لا تكون الدولة المشغل الوحيد للعمالة الوطنية وان يكون هناك مردود للإنفاق الحكومي من بين الأمور المطلوب تنفيذها وبشكل عاجل للخروج من نفق تراجع التصنيف مع سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

الدين العام

ومن جانبه، أشار رئيس اتحاد مصارف الكويت الأسبق عبد المجيد الشطي إلى ان تراجع التصنيف الائتماني للكويت من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الإدارة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الحكومية في الإصلاحات الاقتصادية وعدم صدور قانون الدين العام بسبب غياب الاتفاق بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة على آلية واضحة للخروج بتوافق حول صدور القانون.

وبين ان من بين العوامل الأخرى التي دفعت إلى تراجع التصنيف الائتماني القوانين الشعبوية من قبل مجلس الأمة والتي كان لها أبلغ الأثر في تراجع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المطلوب تنفيذها.

وبدورها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة الأسبق د. أماني بورسلي أن ضعف الشفافية وغياب الحوكمة في المؤسسات العامة للدولة وعدم وجود خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل تمثل الأسباب الرئيسية وراء تراجع التصنيف.

ولفتت أنه مع استمرار الأوضاع على ما هي عليه، سيدفع باتجاه مزيد من التراجع في التصنيف الذي أشارت من خلاله موديز إلى أن ضعف مقدرة الدولة على خلق ايرادات جديدة لتغذية الإنفاق الحكومي وبناء اقتصاد جديد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع التصنيف.

وأشارت إلى أنه يجب أن هناك تحرك مهني واضح وشامل لبناء خطة اقتصادية جديدة قادرة على خلق إيرادات جديدة لتغذية الإنفاق الحكومي وبناء اقتصاد جديد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود ان وضع المالية العامة للكويت تأثر كثيرا بتداعيات فيروس كورونا وزاد من وتيرة الإنفاق الجاري بمقدار نصف مليار دينار وهو ما حمل الميزانية العامة للدولة عجزا تاريخيا قدره البعض بحدود 15 مليار دينار.

واستدرك ان تأخر الحكومات في مواجهة الفساد وعلاج القضايا المزمنة كانت هي الأخرى وراء تراجع التصنيف الائتماني والتي من بينها علاج التركيبة السكانية وغيرها.

وأشار ان نفاذ سيولة الاحتياطي العام كان من بين العوامل الرئيسية التي عانت منها الميزانية العامة ؛ ما قد يضع الحكومة في مأزق تدبير نفقاتها الجارية والاستثمارية.

تغطية العجز

وبدوره؛ أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري إلى ان تخفيض التصنيف الائتماني يعود لسببين رئيسيين : الأول يتعلق بعدم الاتفاق على آلية لتغطية العجز؛ وعدم الإفصاح عن حجم الصندوق السيادي. وقال ان المطلوب هو المزيد من التوضيحات لوكالات التصنيف الائتماني العالمية عن الخطط المستقبلية والوضع المالي للدولة.

