رحيل شيخ الصناعة المصرية محمد فريد خميس

مال وأعمال

فقدت مصر والوطن العربي قامة وطنية عظيمة، قضى عمره في خدمة الوطن، حيث غيب الموت رائداً من رواد الصناعة المصرية والعربية مؤسس «النساجون الشرقيون» محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض.

وعمل خميس في نشأته التجارية اكثر من 20 عاماً في الكويت لدى شركة «عباس الهزيم» التجارية والصناعية اكتسب خلالها خبرات واسعة.

ثم انتقل للعمل لمدة 5 سنوات مع مؤسس مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين.

بعدها سافر الى مصر حيث أسس هناك مجموعته الرائدة «النساجون الشرقيون»، التي توسعت وانطلقت واصبحت علامة تجارية رائدة في التصدير لاميركا واوروبا وجميع انحاء العالم.

وخميس عقلية تجارية فذة منذ نعومة اظافره، فقد تدرج في اعماله بنجاح غير مسبوق، كما تقلد مناصب تجارية وصناعية لعل منها منصب رئيس اتحاد الصناعيين في مصر.

وطوال فترة عمله في الكويت كان محباً لها ولأهلها، عاشقا لترابها، حيث زارها مراراً بعد نمو اعماله وتوسع في انشطته بها أيضاً ليحجز مكاناً مميزاً على مستوى صناعة السجاد بالكويت.

ويشهد له من عامله عن قرب بدماثة الاخلاق، ورجاحة العقل، وحسن اتخاذ القرار، ونظرته التجارية والاستثمارية بعيدة المدى، والتي مكنته من تحقيق نجاحات باهرة وتخطى ازمات عاتية.

ويلقب خميس بـ«إمبراطور السجاد»، وهو رمز من رموز الصناعة على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

وقد أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن أن وصول جثمان رجل الأعمال المصري محمد فريد خميس سيصل اليوم قادماً من الولايات المتحدة الأميركية عن عمر يناهز 80 عاماً على متن طائرة خاصة، على أن تقام صلاة الجنازة أمام مصنع شركة النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان، ودفنه بمقابر العائلة بمنطقة الروبيكي.

وتقلد الراحل المصري فريد خميس، أرفع وساما بلجيكيا في مايو 2008 على يد ولي عهد بلجيكا وقتها، وولد الملياردير المصري محمد فريد خميس، بمحافظة الشرقية في 14 أبريل عام 1940، وهو متزوج وله ابن وابنتان، وحصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأميركية، وعمل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأميركية 1967-1980، وحصل فريد خميس على درجة الماجستير في التكاليف الصناعية ودراسات في صناعة النسيج، كما واصل الدراسة حتى حصل عام 2008 على درجة الدكتوراه من جامعة لافبرا ببريطانيا.

ورحل رجل الأعمال المصري وقتما كان شاباً، من مصر للكويت في أعقاب محاولته مع زميله تنفيذ عملية ضد العدوان الإسرائيلي، وقت حرب الاستنزاف، ليتم تهريبه للخارج حتى لا يقبض عليه وقتها، وهناك في الكويت عمل بالتجارة ولكن قلبه تعلق بصوت الماكينات خاصة السجاد، الذي كان يتم تصنيعه وقتها في إيطاليا، ليتعرف الشاب الصغير على أسرار المهنة، ويقرر إنشاء أول مصانعه في بلده ويعود ليؤسس شركة النساجون الشرقيون للسجاد بمصنع صغير بالعاشر من رمضان، وتطورت حتى أصبح أشهر علامة وطنية، وأصبحت أكبر مصنع للسجاد الميكانيكي في العالم.

وأسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: «شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأميركية، شركة مصر أميركا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط»، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، وكان شعاره «العمال أولاً»، وتعد شركة «النساجون الشرقيون»، أشهر علامة وطنية مصرية، والتي تمتلك أكبر مصنع للسجاد الميكانيكي في العالم، كما امتلك مصنعين آخرين لتصنيع السجاد في الصين والولايات المتحدة الأميركية، وأنشأ مصنعاً ضخماً لإنتاج البروبولين والبولي بوربويلين، المستخدم في صناعة السجاد، كما أنشأ مصانع أخرى لتغطية الطلب على السجاد اليدوي وكذلك منتجات الألياف مثل موكيت ماك، وكل هذه الشركات تعمل تحت «مجموعة الشرقيون» وهي مجموعة متكاملة تعمل في مجال المنسوجات والبتروكيماويات.

وتحتل ابنتاه ياسمين وفريدة المركز الـ 40 ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020، وله ابن اسمه محمد، كما يمتلك ثلاثة احفاد وترك مؤسسة خيرية أنفقت الملايين على العمل الخيري، وحب عماله، حيث أنفقت مؤسسة محمد فريد خميس الخيرية لتنمية المجتمع، منذ عام 1998 وحتى عام 2017 مبلغ 188 مليون جنيه في مجالات الرعاية الصحية، وبناء المستشفيات والوحدات الصحية، ومكافحة السرطان، ومساندة ذوي القدرات الخاصة، القوافل الطبية وعلاج مرضى الكبد، برامج مكافحة الفقر، بجانب إقامة المدارس وتجديدها، والقضاء على الأمية، وإنشاء فصول التقوية والانتقالات لطلاب المدارس والجامعات، وكفالة الأيتام ورعاية الملاجئ، وتجديد دور العبادة، ورعاية الإبداع والفنون والثقافة.

وكان الملياردير المصري، دائم التبرع لمصر في أوقات المحن والشدة، حيث كان من أكبر المتبرعين لصندوق تحيا مصر، وآخرها التبرع بمبلغ 7 ملايين جنيه لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأسس مع شيخ المهندسين العقاريين حسين صبور في مصر شركة لإنشاء مشروعات سياحية وعقارية، منها في مرسى علم، والعين السخنة، وأخيرا أضاف نجله الوحيد محمد بعد توليه إدارتها تنفيذ مشروعات عقارية بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة. وقد نعته الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، وقالت الكنيسة في نعيها: «تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرمز الوطني الكبير، وأحد القامات الاقتصادية الوطنية، رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون الذي أسهم عبر سنين طويلة في إثراء الاقتصاد القومي المصري، وكان له اهتمام خاص بصعيد مصر تمثل في إقامة العديد من المشروعات التنموية، والأعمال الخيرية».

