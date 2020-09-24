«كي جي إل مواصلات»: الكويت سبَّاقة بتطبيق الاحترازات الصحية في قطاع النقل

مال وأعمال

شاركت شركة كي جي إل «مواصلات»، في ندوة «النقل العام بعد «COVID-19»: التأثير على العمليات والإيرادات عالمياً»، والتي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في «دبي» في دولة الامارات العربية المتحدة عبر الإنترنت.

وتضمنت الندوة عبر الإنترنت خبراء النقل العام الدكتور أيمن الصمادي، مدير مكتب الشرق الاوسط الاتحاد العالمي للنقل UITP وفرانسوا برويان، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في شركة ترانس داف للنقل، وترأس الندوة أحمد بهروزيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة النقل العام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبمشاركة م. عبدالله ناصر المدير التنفيذي لشركة كي جي ال مواصلات، و أدار الندوة عبر الويب د. ماجد الصمادي، خبير نقل عام في هيئة الطرق والمواصلات دبي.

إجراءات إحترازية

ومن هذا الجانب، قدم م. عبدالله ناصر عرضاً مرئياً عن الآفاق الاقتصادية لوسائل النقل العام في الكويت خلال الجائحة بعنوان «الدروس المستفادة من دول مجلس التعاون الخليجي: النقل العام في الكويت بعد COVID-19».

وأوضح ناصر ان الكويت تعتبر من اوائل الدول في العالم من حيث الاجراءات الاحترازية بخصوص مكافحة وباء كورونا المستجد وطرق الوقاية اللازمة للحد من انتشار العدوى، تحديدا في قطاع النقل الجماعي من الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الخدمة.

وأضاف ان الشركة عادت الى تشغيل خدمة النقل العام في 18 أغسطس الماضي حسب خطة الدولة، حيث التزمت الشركة بجميع قواعد منظمة الصحة العالمية وارشادات وزارة الصحة الكويتية، بدءاً من تأمين بيئة صحية سليمة للعاملين في هذا القطاع والفحص المستمر واليومي لهم للتأكد من سلامتهم، الى النظافة والتعقيم اليومي للحافلات المستخدمة في هذا القطاع، وكذلك تنظيم الركاب داخل الحافلات لتأمين التباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار الفيروس المستجد، ومراقبة الركاب المستخدمين للحافلات بالتزامهم بالإرشادات الصحية من وضعهم للأقنعة الواقية والقفازات.

تأمين بيئة سليمة

وأشار ناصر الى ان مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي على تعاون وتنسيق مستمر مع الأجهزة الطبية والأمنية المختصة من تأمين بيئة سليمة لمواقف الحافلات وتسهيل تنقلها خدمة لمستخدمي هذا القطاع وحفاظا على سلامتهم.

واكد ان النقل العام يعتبر ركنا أساسيا من الاقتصاد الوطني، وحلقة الوصل بين مختلف القطاعات الإنتاجية في الدولة، وهو من مستلزمات عودة دورة الحياة الى طبيعتها ويدعم هذه القطاعات ويلبي جميع احتياجاتها، لا سيما أن هدف عودة هذا القطاع الى حيويته، يضمن البيئة السليمة للدورة الاقتصادية في البلاد، ومن خلال مشاركة الكويت في ندوات عالمية متخصصة يعود بالنفع على المجتمع من خلال تطبيق احدث الابتكارات لمكافحة الجائحة وعودة الحياة الى طبيعتها.

