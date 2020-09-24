«مشغلي شبكات الإنترنت»: ضرورة تسريع التحول الرقمي الحكومي بالشرق الأوسط

مال وأعمال

دعت الدورة العشرون من «اجتماع مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط» (MENOG) عبر المنصات الافتراضية أخيراً، إلى ضرورة تحديث لوائح السياسات التكيّفية وتحفيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي، إلى جانب تطوير بنية تحتية أفضل لشبكة الإنترنت وتعزيز التعاون المثمر.

وكشفت الدورة جلسة حوارية بمشاركة مجموعة من نخبة المتحدثين الإقليميين والدوليين الذين بحثوا تداعيات جائحة «كوفيد-19» على قطاع الانترنت في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمَّ نقل مُجريات الجلسة ببثٍ مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحدث إلى اهمية ومواءمة القوانين السيبرانية على المستوى الإقليمي.

وذكرت مديرة المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط لـ «جمعية الإنترنت الدولية» (ISOC) نيرمين السعدني أنَّ سلطنة عمان ودول أخرى في الخليج العربي رفعت الحظر على تطبيقات «الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت» (VoIP)، مثل «زوم» و«جوجل ميت» مشيرةً إلى أن حكوماتٍ في منطقة الشرق الأوسط عملت مع شركات التواصل الاجتماعي في سبيل الوصول لجيل الشباب والتصدي للمعلومات الخطأ بشأن جائحة «كوفيد-19».

من جانبه، نوَّه مدير الأمن السيبراني لدى «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» بدولة الإمارات عبد الرحمن المرزوقي بأنَّ دولة الإمارات قد عمدت إلى تخفيف القواعد التنظيمية على جميع الخدمات الإلكترونية الهامة، مثل منصات الاجتماعات الافتراضية، وتطبيقات الخدمات الطبية الإلكترونية.

بدوره، ذكر المدير الإقليمي لدى «ديكيكس» ومدير «مركز الإمارات لتبادل الإنترنت» (UAE-IX)؛ ماركو براندستاتر أنَّ «مركز فرانكفورت لتبادل الإنترنت» سجل زيادةً في تدفق حركة الإنترنت من 8 تيرابايت إلى 9 تيرابايت، بالتزامن مع تفشي جائحة «كوفيد-19» في أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف براندستاتر أنَّ نقاط تبادل الإنترنت مبنية لتتحمل نمو الحركة والصعود المفاجئ في حجم التدفق. وكشف مدير أول لقسم إدارة سعة وحلول الإنتاج لدى «شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية» (Batelco) طه حسين عن زيادة بنسبة قدرها 50% في الوصلات الصاعدة (uplinks) في البحرين، موضحاً بأنّ شركته اضطرت إلى طرح المزيد من كابلات الألياف الضوئية المخصصة للمناطق السكنية في سبيل تلبية الطلب المتنامي. من جهته، أوضح نائب رئيس «سايوير لابس» أحمد علي بأنّ شركته لاحظت ارتفاعاً ملموساً في أنشطة الجرائم الإلكترونية في المنطقة خلال الأزمة العالمية.

وبالمقابل، قال مدير العلاقات الخارجية لدى «منظمة رايب إن.سي.سي» هشام إبراهيم والذي تولى ادارة الندوة - «إن «كوفيد-19» أدى إلى إبراز عدد من القضايا التشغيلية والتنظيمية الأساسية، والتي نعمل في «اجتماع مجموعة مشغلي شبكات الشرق الأوسط» منذ سنوات على معالجتها بالشكل الأمثل وإيجاد الحلول الناجعة لها حيث شكل الانتشار العالمي المفاجئ للفيروس المستجد تحدياً حقيقياً لم تتمكن سوى الجهات الملتزمة بتعزيز أطر التواصل والتعاون وتبني أفضل الممارسات من التعامل معه بكفاءة وفعالية».

