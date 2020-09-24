عمدة الأخيار وخط الأصالة الرسالية

آراء

الإنسان المؤمن الرسالي هو الذي ينطلق في كل ساحات الحياة مجاهدا صابرا، لا تضعفه التحديات، ولا تسقطه الضغوطات، بل يظل القوي الصلب الحر والصابر، اذ يعطيه ايمانه بربه طاقة متجددة تجعل منه الإنسان الواعي لدوره وحجم مسؤولياته. الإنسان المخلص لدينه وربه هو من يتمثل أخلاقيات الرسالة في تحمل المسؤوليات وحمل الأمانة في اصلاح النفس واصلاح ذات البين، والعمل على حل المنازعات بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا يلعب الإنسان الرسالي الدور المحوري في نصح وارشاد من حوله لما ينفعهم من فكر وعمل، فعن الامام جعفر الصادق (عليه السلام) يقول: (عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه)، لأن ذلك يدلل على أنك مسلم تعيش روحية الاسلام بالنسبة الى الأمة الاسلامية، ويعبر عن مدى اخلاصك لله تعالى. لقد أراد الاسلام أن نتحرك في الواقع الاسلامي وفي الواقع الإنساني، أن يكون الإنسان خيرا كله، ونفعا كله، بحيث يدخل كل واحد منا السرور على أخيه الإنسان، فقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم». وهكذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أسلوب رسالته يمثل أسلوب شخصيته في خلقه العظيم وقلبه الكبير، فاستطاع من خلال ذلك أن يدخل الرسالة الى كل قلب، وأن يحرك شريعته في كل مساحة من مساحات الحياة. يقول سبحانه وتعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) (آل عمران / 159). فالنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كان الناصح لأمته وللعالم، بحيث قدم النصح من خلال إنسانيته وأخلاقه وعلمه ورسالته، بما شكل مدرسة راقية يوصل الناس من خلالها الى سعادة الدارين. ان المؤمن من يسعى على الدوام الى جعل هدف الفوز بما وعده الله تعالى من نعيم ورضوان نصب عينيه، وينشر السلام والرحمة والسعادة للجميع، فالفوز برضوان الله تعالى يتطلب عملا صالحا وصبرا وتضحية وجهادا للنفس. والمؤمن دائم الدعوة والرجاء والتوسل الى الخالق أن يثبت عناصر الايمان في خط العمل الصالح، ما يجعله قريبا قدر الامكان الى مواطن القرب من رحمة الله ورضوانه. وما أحوجنا اليوم الى استلهام كل هذه المعاني، وتربية أنفسنا على قيم الاسلام الأصيل في حركته الممتدة عبر الزمن، من أجل صناعة إنسان الوعي والعقل والحرية والرسالة، وما يتوجب عليه من أجل الانفتاح على ارتباطاتها العميقة بالمضمون الرسالي الاسلامي، وفي المعاني الإنسانية في ساحات الصراع المتنوعة في الحياة. هذه هي روحية الاسلام في كل وحدته وانفتاحه، وفي كل العدل والخير الذي يدعو الناس اليه، حتى يكون كل واحد منا إنسان الحق والخير والعدل. يقول عزوجل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) (آل عمران/ 104) ومن مصاديق الإنسان الرسالي المخلص والملتزم ثقة العلماء والمراجع المرحوم الحاج كاظم عبدالحسين والذي نعيش ذكرى رحيله الثانية ونعيش من خلالها صفاته التي غرسها في نفوس الكثير من الشجاعة في شخصيته والتخطيط لمشاريع المستقبل ورعايته للمؤمنين في العالم بأسره والتفكير بالفقراء والأرامل والأيتام والمحتاجين، والارادة القوية والهمة العالية والصبر في تحمل مشاق العمل ومواجهة المحن والمصاعب، والمثابرة في العمل ودعم المشاريع الثقافية والاجتماعية والخيرية، محبا للخير والعطاء والبذل والرحمة والعطف لمن يستحق، والذي يملك المساحة الكبيرة من طيبة القلب التي تستوعب الجميع، أحب الناس فأحبوه وأخلص لهم فأخلصوا له، وها نحن نعيش الذكرى الثانية لرحيلك العزيز على قلوبنا فغبت عنا بجسدك الغالي، نتطلع بشوق الى ابتسامتكم، الى توجيهاتكم، الى الجلوس معكم لنأخذ الدروس والعبر ونستلهم منكم عمل الخير والصلاح، ستظل دائما نورا نهتدي به وشمعة نستضيء بها، فأنت خير قدوة لنا نقتدي بها ونسير على نهجها، وانا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

