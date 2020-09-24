الشوارع... و رنـا

آراء

في ظل الأزمة الصحية العالمية التي لم يعرف لها مخرج حتى الآن، وفي ظل تراجع الاقتصاد العالمي وانهيار اسعار النفط وجمود اقتصاديات الدول، وفي ظل الانغلاق والانحسار الوطني الذي اتخذ كاجراء لمكافحة فيروس كورونا، وما نتج عنه من اغلاق لكل القطاعات الانتاجية، بالاضافة إلى تأثير ذلك على النفسية والسلوك الانساني التواق بطبيعته إلى الاجتماع. بالمقابل وسط هذا الكم الهائل من الاجراءات الاحترازية، كانت هناك نقطة مضيئة وهي الجهود الجبارة التي قامت بها وزارة الأشغال من انجاز للبنية التحتية وبالأخص الشوارع وصيانتها بالاضافة إلى انجاز بعض المشاريع الكبرى التي كانت مجمدة لسنوات.

لا يخفى على احد انه منذ الغزو والبلاد تعيش ركودا في اتمام المشاريع التنموية، فما يحتاج لسنة أو سنتين يجمد إلى عدة سنوات والأمثلة كثيرة وواضحة على ذلك ولعل ابرزها مشروع جامعة الشدادية، والقرية التراثية على البحر والشوارع عموماً وبالأخص داخل العاصمة ومنطقة الشرق وغيرهم الكثير، منذ سنوات والبلاد تعاني من هذا التعطيل والتوقف والأزمات المتتالية المرتبطة بالبنية التحتية والانشائية، فبعد كل موسم امطار تغرق الجسور والشوارع هذا خلاف مشكلة الحصى المتطاير، ناهيك عن المشاريع الاجتماعية والثقافية والخدماتية المجمدة منذ سنوات.

لقد كشفت الأزمة المرتبطة بجائحة «كورونا» عن عدة ملفات فساد ثقيلة من حيث تأثيرها والمبالغ المنهوبة والشخصيات المتورطة، فهل هذا الانجاز في المشاريع المعلقة جاء نتيجة تدارك فتح ملفاتها؟ وكيف يمكن تفسير انجاز مشاريع معطلة لسنوات عديدة في وقت وزمن قياسي وفي ظل ظروف جدا استثنائية؟ هل رنا الفارس تملك عصى سحرية لتحريك المياه الراكدة؟ فما سر ذلك؟ وهل المشاريع المجمدة لسنوات كانت تحتاج فقط إلى ارادة حقيقة؟ ام انها كانت تحتاج إلى رقابة قوية وتفعيل فوري للشروط الجزائية؟ أم ان المشاريع المتأخرة عبر سنوات كان تهاونا أو اسلوبا لتعطيل المصالح العامة وهدر اموال الدولة وتغلغل للفساد؟ ام انه ببساطة كان ذلك التأخير نتيجة سوء ادارة وتخبط في التسيير؟ كلها اسئلة للأسف لا نملك لها اجابات وافية وشاملة، لكن الأكيد ان مجهودات وزارة الأشغال هي النقطة المضيئة الأهم في انجازات حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فالمواطن البسيط يتلمس ذلك في انفتاح الطرق المغلقة وجودتها وتحرك الأعمال الانشائية الكبرى والمشاريع التي اصبح العمل بها ليل نهار، ولعل المستفاد من هذه الأزمة هو الانفراج في تحريك الواقف واعادة حساب الأمور ومحاولة اصلاح ما تم انتشار الفساد فيه.. وعاشت رنـا.

والله من وراء القصد،،،

