حضارة وراءها تاريخ

آراء

في زمن غلبت عليه الصراعات كان هناك قائد على موعد بأن يسطر التاريخ اسمه بحروف ستظل خالدة في وجدان الوطن والمواطن، وقلوب العرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض هذا القائد الذي تعامل بحكمة وصبر وقوة في كل مراحل التأسيس وتوحيد البلاد، لأنه طيب الله ثراه كان يمثل ضمير الانسانية آنذاك، وفي ذكرى اليوم الوطني الـ 90 نحيي القيم والمبادئ التي تأسس عليها الوطن على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله حفاظاً على ارث الوطن بتسجيل دروس الحياة التي استلهمت من مجده وتاريخه.

تأتي هذه الذكرى من كل عام لتعيد إلى الأذهان ملحمة النصر والكرامة والعزة، التي قادها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والذي اعلن عن قيام المملكة العربية السعودية، بعد ان كانت امارات، وقبائل تتناحر وتتقاتل فيما بينها، ولم يكتف بهذا بل جعل الدستور والحكم هو كتاب الله وسنة رسوله -محمد صلى الله عليه وسلم- ورفع راية الاسلام فيها، واستطاع ان يلم شمل هذا الشعب لتبدأ مرحلة الاعمار والبناء.

ومن هنا انطلق ابناء الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لحمل الراية وفي سنوات قليلة اصبحت المملكة العربية السعودية رائدة في جميع المجالات وفي مقدمة دول العالم اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً وغيرها في جميع المجالات، وجاءت بالسنوات القليلة الماضية رؤية استثنائية لمستقبل غير نفطي انها رؤية 2030 تلك الرؤية التي جاءت طفرة في الاستثمار الاقتصادي والعقاري بجوار تطوير البترول وتأسيس صندوق استثماري هو الاضخم في العالم، طفرة اقتصادية كبيرة يسعى اليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه- لاحداثها في المملكة، من خلال وضع خطة اقتصادية طموحة ستظهر ثمارها بزمن قياسي كما تتطرق رؤية المملكة 2030 إلى جوانب عدة منها خفض البطالة، وزيادة مساهمة النساء في القوة العاملة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

وبالأخير اقولها لاخواننا وجنودنا ابناء سلمان المرابطين بالحد الجنوبي عنوان العز والفخر لنا وللأجيال القادمة إلى ابطالنا الشرفاء الذين حملوا ارواحهم على اكفهم والذين جادوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن لقد اعطيتم درساً للعالم اجمع ان ابناء المملكة جاهزون دائماً للذود عن تراب هذا الوطن ومقدساته وتاريخه العريق. حفظ الله المملكة وشعبها.

