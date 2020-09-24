آراء

يصاب المرء بالانزعاج واحيانا بالاحباط اذا ما قرر قيادة سيارته من والى العمل، او حتى لقضاء احتياجات المنزل او زيارة صديق، بسبب ظاهرة الاختناقات المرورية التي باتت تشكل عنوانا عريضا في معظم مناطق الكويت، التي باتت تحتاج لحل جذري وسريع يتناسب مع النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، وذلك وفقا للخطط والمقترحات الهندسية الموضوعة للحد من التكدس المروري.

نعم، باتت هذه الظاهرة تشكل ازمة حقيقية بسبب عدم انجاز شبكات طرق جديدة او رفع كفاءة الطرق الحالية وتطوير البنية التحتية، او وضع خطط جدية لتطوير وسائل النقل العام لدينا، والتفكير الجدي بانشاء وسائل نقل جماعي كالمترو وسكك الحديد، الى جانب الزيادة التدريجية في عدد السكان الذي يترافق معه ازدياد في الاعداد الهائلة من السيارات التي تكتظ بها الطرق كل يوم، لماذا لا نلجأ الى تطبيق نظام حديث للاشارات الضوئية كما في الدول المتقدمة بالاعتماد على عناصر التكنولوجيا المتوافرة لدينا، التي يمكن استقدام الاحدث منها عند الحاجة، اضافة الى تفعيل اكبر لدور الرقابة المرورية واشرافها على تنظيم حركة السير في اوقات الذروة التي نلاحظها في اوقات الدوام الرسمي للمدارس والجامعات، واوقات العاملين والموظفين.

ينبغي على «لجنة المرافق العامة» البرلمانية ان تقوم بدور اكبر في اقتراح حلول لهذه الازمة، بالتزامن مع تعاون حكومي لانجاز المشاريع المطروحة بهذا الصدد وفق برامج زمنية محددة، وما المانع ان نرى انشاء مزيد من الجسور المعلقة واستحداث التفافات عكسية تحت بعض الجسور، اضافة الى مداخل ومخارج جديدة وتوسعة القديم منها في بعض المناطق، وبعض الانفاق التي ستؤدي الى الحد من الضغط المروري والازدحام على الطرقات الحالية، كما ينبغي تعزيز واستمرار حملات وبرامج التوعية المجتمعية بالثقافة المرورية واتاحتها بعدة لغات ولجميع الاعمار، علنا نستطيع الحد من هذه الازمة التي تتطلب في المقام الاول وعيا فرديا منا كمستخدمين للطريق، على امل ان يكون ذلك خطوة اولى في طريق شفاء شوارعنا من «الشلل المروري» الذي تعانيه.

