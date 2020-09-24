دور النشر وصناعة الأديب المهرج

آراء

حين شاهدت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأدباء أو بعض الكتّاب يروجون لكتبهم في مكتبة أو دار نشر تذكرت مقطعا إعلانيا تلفزيونيا للفنانة العربية عبلة كامل وهي تروج لمسحوق غسيل.

لا أدري لم تذكرت هذا المقطع الإعلاني التلفزيوني بالذات؟! رغم أني أعلم لماذا بدأت فيه مقالتي هذه!

دور النشر -اليوم- تمثل الرئة التي يتنفس منها الأديب والكاتب، لعلي لا أكون مبالغا لو قلت بل الأدب كله يتنفس عبر دور النشر ومهاراتها في خدمة الأدب والأدباء، لكن هل باتت بعض دور النشر رئة أم تحولت لغاز يخنق الصدر ببطء شديد؟! أقول بعض ولا أعمم هنا.

الأدب جزء أساسي بلا شك من جسد الثقافة، وقد يكون له موضع الأنف في رأس الثقافة، ولذلك فإن الأدباء يشكلون محورا ديناميكيا نشطا في بناء الثقافة الحضارية، لكن ذلك لا يعني بتاتا أن كل من نسب نفسه للحقل الأدبي كاتبا، روائيا، ناقدا، شاعرا، أو أي صنف أدبي آخر أنه مثقف، فالثقافة أعم وأشمل من مجرد قول قصيدة أو كتابة قصة، فبينما يكون الأدب معرفة فكرية وإبداعا إنسانيا وترجمة حضارية فإن الثقافة ترتبط عادة بالسلوك الذي يربط بدوره العلم بالعمل، وما بين الثقافة والعلم من تناسب وعموم يشي بما بين السلوك والعمل من اتصال وتعميم، فالثقافة ليست ادعاء إنما هي تراكم معرفي مؤثر ذو تفاعل تأثيري على الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية.

يُفترض بالكاتب الأديب الأريب أن يحفظ أصالته الأدبية وهيبته الثقافية وألا يتشبه بمروجي الإعلانات التجارية أو بمن يسمون أنفسهم مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، على الأديب أن يبقى متمكنا في مكانته الأدبية بسموها الإبداعي وقدسيتها الحضارية، وألا ينزل نفسه إلى مستوى مروج إعلان تجاري مع كامل احترامنا لهذه المهنة وممارسيها.

بل إننا نسجل ممارسة أخرى غير أدبية لا تليق بالعالم الأدبي، وهي بث الإحراج في نفوس الأصدقاء والمقربين ليشتروا ذلك الكتاب، قد نتفهم أن يشتري الكاتب الغني نسخ كتابه لتوزيعها كهدايا على المعارف، أو ربما رميها في مخزن مهمل في البيت ليقنع نفسه ودار النشر والساحة الإعلامية المحيطة به أن نسخ الطبعة قد نفدت، وذلك بالطبع لجودتها الأدبية! لكن ما لا نفهمه هو توجيه الدعوات لبعض الأصدقاء لشراء النسخة – حياء وحرجا – وهذا يذكرني بما سلط الضوء عليه الأديب الروسي الكبير غوغول في قصته الشهيرة «المعطف» وهو يشير إلى إحراج المدير ورؤساء الأقسام لموظفيهم البسطاء «لقد قاموا باستنفاد كل نقودهم في تحمل تكاليف لوحة زيتية لصورة المدير الجديد بالإضافة إلى كتاب ما أو آخر أوصى به رؤساء الأقسام تصادف كونهم أصدقاء للمؤلف».

الأديب المثقف له مكانته السلوكية والفكرية المؤثرة على المجتمعات والحكومات، بل مؤثرة على المسار الحضاري، ولقد فهم المجتمع الانكليزي المتحضر في أوج قوته وتأثيره الاستعماري ذلك فقالوا لو خُيرت انكلترا بين الهند وشكسبير لاختارت شكسبير، فتأمل عزيزي القارئ هذا الفهم الدقيق للأدب ومكانة الأديب الحقيقي في المجتمعات المثقفة، وهذا ما نعنيه بأن الأدباء الحقيقيين هم الأقدر على قيادة السفينة السياسية وتصويب بوصلتها دائما، فالأمة الحية في روسيا أدركت الحجم الثقافي لهذا المثقف حتى ارتقى المناصب السياسية التي تليق بمكانته الثقافية، دون أن يكون مروج إعلانات، لقد كانت الأمة الروسية تعتني بالأدب وتهتم له وتعرف قيمة الأديب بنفس درجة معرفة الأديب لوظيفته ودوره البنائي للأمة والدولة، وقد يكون أفضل شاهد هنا هو أسطورة الأدب الروسي دوستويفسكي الذي حمل هموم شريحة مجتمعية بائسة، فصوَّر حياتهم ومعاناتهم بشكل إبداعي عظيم في روايته التي أنطقت الجماد وأبكت الخلايا الميتة في جسد الإنسان المسماة ( ذكريات منزل الأموات ) التي قال عنها تولستوي «أيقنت أنه ليس في الأدب الجديد كله كتاب واحد يفوقه حتى ولا كتب بوشكين»، ولا غرو في أن يقول تولستوي ذلك، فإن إمبراطور روسيا الإسكندر الثاني كانت تهطل دموعه على صفحات هذا الكتاب حين يقرأ سطوره الأدبية الإبداعية التي تنبض بأسى المسجونين، وذلك ما جعل القيصر الروسي يصدر مرسوما إمبراطوريا في عام 1863م لإلغاء العقوبات الجسدية والعقوبات الرهيبة في سجون الأشغال الشاقة، فهذا دور الأدب، وهذه وظيفة الأدباء، وهذا دور الأمة في دراسة ما يطرحه الأدب، وهذا دور السلطة في الأخذ بعين الاعتبار ما يطرحه الأدب، وهذا ما ندعو له في أن ينتقل أدبنا إلى هذه الأهمية وهذه الممارسات الموضوعية للعملية الأدبية.

بل إن الأمم قد ترفع من شأن ذلك العنصر الثقافي أو المهتم بتحصيل المعارف والثقافات إلى مكانة عليا وسامية، وهذا ما حصل بالضبط مع البابا سلفستر الثاني، الذي حين عاد كرجلٍ عادي من الشرق محملا بالعلوم والمعارف والكنوز الثقافية العظيمة حتى ظن الناس أنه يتصل بالجن من فرط ثقافته الفكرية والعلمية، فتمت ترقيته لأعلى منصب إنساني كهنوتي في أوروبا آنذاك فأصبح بابا روما!

على المستوى العربي؛ فإننا نحظى بأمثلة عظيمة للمفكرين المثقفين العرب الذين قد يدفعون حياتهم ثمنا غاليا لما يؤمنون به من قضايا مصيرية، فها هو محمد كمال الدين صلاح مندوب مصر في المجلس الاستشاري الخاص بالصومال التابع للأمم المتحدة خلال وصايتها على الصومال، يرفض اختيار اللغة الايطالية لغة رسمية للصومال وللتعليم الصومالي بناء على مطالبات الشعب الصومالي العربي، فامتدت يد الغدر الاستعمارية لقتل صلاح الدين كمال، ظنا منهم أنهم يزيلون عقبة من أمام خططهم الاستعمارية، فقال الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر « إن قتلوا كمال الدين صلاح فإن لدينا سبعة وعشرين مليون كمال الدين صلاح»، أدرك كمال الدين صلاح مقولة عميد الأدب العربي د. طه حسين «إن التعليم يجب أن يكون كالماء والهواء»، فعلم المغدور به البطل أن تحرر الأمم العربية لا يكون إلا باستقلالها الثقافي ولذلك فقد قال كلمته التاريخية «إن هدف الاستعمار الغربي أن يصبح الجيل الجديد من الصوماليين بعيدا عن مصادر الثقافة العربية، وتأخير الشعب الصومالي ثقافيا أطول فترة ممكنة لأن الجهل وضعف التعليم يوفران الحد المناسب للتحكم الاستعماري».

هذا بالضبط ما أدركته حكومات الولايات المتحدة المتعاقبة، فالتعليم يبني الأمة، والمثقفون قادرون على ضبط بوصلة السياسيين في الاتجاه الصحيح لبناء الدولة والمجتمع، ولذلك كان الرئيس الأميركي محاطا دوما بثلة من أرباب الفكر والعلم والثقافة حتى سميت حكومة جون كينيدي بحكومة هارفارد لأن الكثير من منتسبيها كانوا من هارفارد، لذلك نأمل حقا وجود مثقفين حقيقيين يحملون إرثا ثقافيا ضخما غير مزور ودون أصباغ تجميل وأضواء كاشفة لينهضوا بهذه الأمة خير نهوض.

عود على بدء؛ قد نعرف سبب خضوع بعض المثقفين والكتّاب لشروط بعض دور النشر القاسية حتى يصبح أحدهم أشبه بمروج إعلانات الصابون وما شابه ذلك، فقد شخّص ألبرت زالومون هذه الحالة بقوله «صار أصحاب المطابع والناشرون يخضعون لعوامل اقتصاديات السوق ودرجة إقبال الجمهور على أنواع معينة من الكتب، فصار المثقف تحت رحمة رجل الأعمال»، لكننا لا نفهم سبب صمت الكتاب وعدم رفع صوتهم باستنكار ذلك، بل الأدهى هو قبولهم بالشروط غير الثقافية! لماذا لا يحاولون تصحيح المسار الثقافي والتعاون الايجابي بين الناشر والكاتب المثقف؟ فلا مستحيل في تحقيق المصلحة المشتركة، فالمثقف الحقيقي نفسه دائما متقدة الشعلة الفكرية، يذكر أن جلجامش في الأسطورة المشهورة أجاب من سأله: «لماذا تحاول المستحيل؟» قائلا «إذا كان هذا الأمر لا تجوز محاولته فلماذا اتقدت في نفسي نار القلق والرغبة فيه؟».

إن ما تفرضه بعض دور النشر من شروط قاسية على الكاتب تجرح شخصيته الثقافية المستقلة، وقد تحوله من شخصية ثقافية إلى شخصية أشبه بشخصية المهرج، فكأن هذه الممارسة السلبية من بعض دور النشر هي «مكارثية ثقافية» التي تسلخ العقل المثقف بسياط شروطها القاسية، ولا غرو إن شبهت هذا النشاط بالمصطلح الذي انتشر في الأوساط الثقافية الأميركية إبان الكارثة المكارثية وهو «اغتيال الشخصية»، نعم فإن ظهور المثقف الذي يريد نشر كتابه بمظهر المهرج أو المروج الذي يجبر على حضور حفلات توقيع تمثيلية أو إعلانات مصورة لا تليق بقدر ومقام المثقف المعلن لهو بحق « اغتيال للشخصية الثقافية «للكاتب، وسبيلٌ للانحطاط الثقافي الذي نخشاه، ولذلك يقول المثقف العربي الكبير أحمد بهاء الدين مشخصا الانحطاط الثقافي « لا أتصور مستقبلا للإنسانية إلا في ازدياد التعليم، وبعد ازدياده عددا لابد من ارتقائه نوعا، وأول جيل لمسه تيار الثقافة لابد ستعقبه أجيال تعمقت فيها قيم الثقافة، فمواجهة مرض النمو لن يكون برده إلى الوراء ولا بتركه يصل بصاحبه إلى الموت». فلماذا تسعى بعض دور النشر وبعض المثقفين والكتاب الخانعين والمستسلمين لقبضة دور النشر للوصول إلى مرحلة الانحطاط الثقافي التي قد توصلنا إلى الموت الثقافي بمثل هذه السلوكيات اللاثقافية؟!

نأمل للكاتب المثقف العربي مكانة تليق بالثقافة العربية وألا يقبل على نفسه أن ينطبق عليه ما سرده غوغول في قصته (الأنف) في حوارٍ ذي مغزى، إذ يقول الكاتب العجوز «كلا لا أستطيع قبول هذا النوع من الإعلانات»، فيرد بطل القصة «لكني فقدت أنفي!».

بقلم : د. براك القعيط