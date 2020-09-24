مان يونايتد إلى الدور الرابع في «الرابطة»

دوليه

تأهل مان يونايتد إلى الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنكليزية بفوزه على مضيفه لوتن تاون بثلاثية نظيفة أول من أمس، فيما اكتسح وست هام يونايتد ضيفه هال سيتي 5-1 رغم غياب مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس لإصابته بفيروس كورونا.

في المباراة الأولى، عانى مان يونايتد كثيرا لحجز بطاقته وانتظر الدقائق الأخيرة لتأمين فوزه بهدفين متأخرين. وانتظر مان يونايتد الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر الإسباني خوان ماتا من ركلة جزاء، وعزز البديلان ماركوس راشفورد والشاب ماسون غرينوود التقدم في الدقيقتين 88 والثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وفي الثانية، لم يتأثر وست هام بغياب مدربه مويس ولاعبيه الفرنسي عيسى ديوب والإيرلندي جوش كولين الذين أبلغوا بإصابتهم بـ «كوفيد-19» خلال تواجدهم في الملعب استعدادا للمباراة، ونجح بالتقدم إلى الدور الرابع.

وسجل الاسكتلندي روبرت سنودغراس (18)، الفرنسي سيباستيان هالير (45 و90+1) والأوكراني أندري يارمولينكو (56 من ركلة جزاء و90+2) أهداف وست هام، فيما جاء هدف هال سيتي عن طريق ماليك ويلكس (70). وقاد المدرب المساعد الاسكتلندي آلن إيرفاين في غياب مواطنه مويس، وست هام إلى أول فوز في الموسم الجديد بعدما تعرض لخسارتين في الدوري المحلي أمام نيوكاسل 0-2 وأرسنال 1-2.

وسقط وست بروميتش ألبيون أمام برينتفورد (دوري الدرجة الأولى) بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي. وسجل الويلزي هال روبسون-كانو هدفي وست بروميتش من ركلتي جزاء في الدقيقتين 56 و66، فيما جاء هدفا برينتفورد بواسطة الدنماركي إيميليانو ماركونديس (58) والفنلندي ماركوس فورس (73 من ركلة جزاء). وتأهل نيوبورت كونتي من الدرجة الثالثة (الرابعة فعلياً) بدوره إلى الدور الرابع بفوزه على واتفورد (دوري الدرجة الأولى) 3-1.

