حارس السنغال في طريقه إلى تشلسي

دوليه

اكد مدرب نادي تشلسي الإنكليزي فرانك لامبارد أولمن أمس أن حارس مرمى نادي رين الفرنسي ومنتخب السنغال إدوار مندي في طريقه للانضمام إلى صفوف النادي اللندني.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي «مندي يجري الزيارة الطبية في الوقت الذي أتحدث فيه معكم، وبالتالي، في حال جرت الأمور بشكل جيد، سيكون قريبا أحد عناصر فريقنا».

وستكلف الصفقة النادي اللندني 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون يورو) ما سيرفع نفقاته في سوق الانتقالات الصيفية إلى 220 مليون جنيه استرليني حيث تعاقد سابقا مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتس والمغربي حكيم زياش والبرازيلي ثياغو سيلفا وبن تشيلويل والسنغال مالانغ سار في سعيه الى المنافسة على لقب بطل البريمرليغ.

ومن شأن انضمام مندي أن يخلق منافسة شرسة مع الاسباني كيبا اريسابالاغا (25 عاما) الذي تعاقد معه تشلسي صيف 2018 في صفقة قياسية بالنسبة لحارس مرمى (80 مليون يورو)، لكن مستواه تراجع بشكل رهيب وكثرت أخطاؤه الموسم الماضي وبداية الحالي آخرها خطأه الفادح ضد ليفربول (0-2) في المرحلة الثانية الأحد.

وأضاف لامبارد «مع انضمام مندي، ستكون هناك منافسة أكثر، لذا يجب أن يكون كل رد فعل لكيبا إيجابيا. سيبذل مندي كل ما في وسعه بمجرد انتقاله الى صفوفنا من أجل اللعب أساسيا، نعرف ذلك». وتابع «كل شخص يملك بين يديه وداخل الفريق، فرصة للدفع، التدريب، إظهار التصرف الصحيح ليكون في التشكيلة»، مؤكدا أنه «لم يتخذ أي خيار نهائي» بالنسبة للحارس الأساسي.

