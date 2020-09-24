اعتبار روما خاسراً أمام فيرونا

دوليه

عاقب القضاء الرياضي الإيطالي أول من امس فريق روما باعتباره خاسرا 0-3 مباراته ضد فيرونا الأحد في المرحلة الأولى من الدوري وذلك لإشراكه لاعبا غير مدرج في قائمته للموسم الجديد هو الغيني أمادو دياوارا. وأعلنت رابطة الدوري في بيان لها أن «القاضي الرياضي وبالنظر إلى أن روما أشرك لاعبا غير مدرج على قائمة الـ 25 قرر معاقبة روما بالعقوبة الرياضية باعتباره خاسرا 0-3». وكان روما سقط في فخ التعادل السلبي أمام فيرونا. وتنص قوانين الاتحاد الايطالي على وجوب تسجيل جميع اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عاما في قائمة تضم 25 لاعبا يتم إرسالها له قبيل انطلاق الموسم تمهيدا لمشاركتهم في الدوري. وخلت القائمة التي تقدم بها نادي العاصمة من لاعب وسطه دياوارا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ23 في 17 يوليو الماضي.