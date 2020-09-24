دنفر قلَّص الفارق مع ليكرز

دوليه

بعدما بدا في طريقه الى فوز كبير في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي المنطقة الغربية ضد لوس أنجليس ليكرز، وجد دنفر ناغتس نفسه يقاتل لتجنب التخلف 0-3 إلا أنه نجح في النهاية وبفضل جهود الكندي جمال موراي بالخروج منتصرا والعودة الى المنافسة بقوة على بطاقة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه 114-106 أول من أمس في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو حيث يستكمل الموسم بسبب «كوفيد-19».

وإدراكا منه بأنه لم يسبق لأي فريق في تاريخ الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» أن عوض تخلفه 0-3، فرض ناغتس إيقاعه بقوة على ليبرون جيمس ورفاقه في ليكرز الذي تقدم بفارق 15 نقطة أو أكثر في الربع الثاني من المباراتين الأوليين في هذه السلسلة، لكنه وجد نفسه هذه المرة متخلفا 29-44 بعد قرابة ثلاث دقائق على انطلاقه.

ونجح دنفر في توسيع الفارق بين الفريقين حتى 20 نقطة 91-71 قبل دقيقة و35 ثانية على نهاية الربع الثالث. لكن ليكرز الساعي الى التأهل لنهائي الدوري لأول مرة منذ 2010 حين توج باللقب للمرة الثانية تواليا والسادسة عشرة في تاريخه (فاز في نهائي الغربية عام 2009 على دنفر بالذات)، عاد من بعيد بتسجيله 19 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه، معتمدا على دفاع المنطقة بشكل أساسي.

وتقلص الفارق بين الفريقين حتى أربع نقاط فقط 99-103 بعد رميتين حرتين لراجون روندو، لكن جمال موراي أحبط عزيمة جيمس ورفاقه بتسجيله ثلاثية قبل 2,16 ثانية على النهاية، ثم لعب دور الممرر في السلة التالية التي سجلها بول ميلساب بشكل استعراضي لتصبح النتيجة 108-99.

وضرب موراي مجددا بتسجيله ثلاثية أخرى وسع بها الفارق الى 12 نقطة 111-99 في آخر 53,3 ثانية، وكان ذلك كافيا لتجنيب فريقه مأزق خسارة المباراة والتخلف 0-3، محافظا بذلك على الصفة التي اكتسبها دنفر هذا الموسم بأنه فريق الخروج من عنق الزجاجة، بعد الانجاز الذي حققه في الدورين السابقين حين بات أول فريق في التاريخ يتخلف 1-3 في سلسلتين من الـ «بلاي أوف» في موسم واحد ثم يخرج منتصرا (4-3 أمام يوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز تواليا).

