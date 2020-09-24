الأبيض والأخضر في «اليد»

محلية

يستعد الكويت إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي العربي في 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الـ 15 (الأخيرة) من الدور التمهيدي لدوري كرة اليد والتي تشهد 3 مباريات أخرى تجمع السالمية مع الفحيحيل في 04:30، والقرين مع الصليبخات في 6:00، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب برقان مع التضامن في 05:00 على صالة الشهيد فهد الاحمد في منطقة الدعية.

وتشكل مباراة الأبيض مع الأخضر مناسبة خاصة لمدرب الاخير الجزائري سعيد حجازي الذي يخوض أول مواجهة ضد فريقه السابق الكويت الذي قاده طوال 6 مواسم حقق فيها الفوز بجميع مواجهاته المحلية دون أي هزيمة محققاً كل البطولات الممكنة قبل أن يغادر الفريق في نهاية الموسم الماضي.وواصل الأبيض انجازه غير المسبوق على مستوى العالم بمواصلة انتصاراته للموسم السابع على التوالي بعد استلم قيادته المدرب المصري مجدي ابوالمجد بدلا من حجازي.

وحقق الأبيض انتصارات عريضة على منافسيه على الصدارة مثل السالمية وكاظمة والقادسية دون صعوبة تذكر وهو ما يجعله مرشحاً للفوز في لقاء اليوم قياساً على مستوى الطرفين في المواجهات الأخيرة التي انهزم بها الأخضر مرتين أمام السالمية والقادسية.

وضمن الكويت صدارة الدور التمهيدي للبطولة إذ يملك 28 نقطة من 14 انتصار دون أي هزيمة وهو ما يضمن له الصدارة حتى في حالة هزيمته اليوم حيث يحتل السالمية المركز الثاني برصيد 25 نقطة والقادسية 24 نقطة، وكاظمة 23 نقطة، والعربي 22 نقطة. وضمنت الاندية الخمسة تأهلها إلى الدور الحاسم فيما بقيت البطاقة الأخيرة بين النصر 16 نقطة الذي خاض مباراته الأخيرة أمام اليرموك في وقت متأخر مساء أمس، وبرقان 17 نقطة الذي يكفيه الفوز في لقاء اليوم أمام التضامن متذيل الترتيب برصيد نقطتين.

ويبدو برقان أقرب إلى حسم تأهله نظراً لفارق المستوى مع نظيره التضامن إلى جانب انه يخوض اللقاء بطموح التأهل بينما لا تشكل نتيجة المباراة فارقاً بالنسبة لخصمه. ويريد السالمية انهاء الدور الأول بمركز الوصافة حين يلتقي الفحيحيل، فيما ستكون نتيجة لقاء القرين مع الصليبخات تحصيل حاصل.

