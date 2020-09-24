ياسمين معرفي أول لاعبة دولية في «الجمباز الإيقاعي»

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أعلن الاتحاد الكويتي للجمباز أول من أمس أن الاتحاد الدولي للعبة اعتمد رسمياً تسجيل اللاعبة ياسمين معرفي لديه، لتصبح أول لاعبة كويتية «دولية» في مسابقة الجمباز الإيقاعي.

وبهذه الخطوة يصبح الاتحاد الكويتي مسجلاً لدى الاتحاد الدولي بشكل رسمي في ثلاثة تخصصات وهي «الجمباز الفني للذكور ، الجمباز الفني للفتيات والجمباز الإيقاعي للفتيات أيضاً»، في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد المحلي لتأسيس «جمباز الباركور» في المستقبل القريب.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في ظل الحرص على دعم الرياضة النسائية وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية «اللتين توليان رياضة المرأة كل الاهتمام»، وقدم مجلس إدارة الاتحاد شكره وتقديره للهيئة واللجنة الأولمبية على دعمهما لأنشطته وحرصهما على توفير جميع مقومات النجاح أمام اللاعبين واللاعبات».

وهنأ الاتحاد اللاعبة ياسمين بهذا الإنجاز،مضيفاً أنه لن يدخر جهداً في دعم لاعبيه ولاعباته من أجل النهوض باللعبة وتوسيع رقعة التنافس فيها حتى تصبح رياضة الجمباز من أبرز الألعاب التي تحقق إنجازات باسم الكويت.

جدير بالذكر أن النجمة المبدعة ياسمين معرفي هي صاحبة أول ميدالية كويتية في تاريخ الجمباز الإيقاعي على مستوى السن العام منذ انطلاق اللعبة في البلاد، إذ حققت ياسمين المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة الصولجان ضمن البطولة العربية التي أقيمت في تونس خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

