اجتماع تحضيري لحكام «الطاولة»

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عقدت لجنة الحكام في اتحاد كرة الطاولة اجتماعا تحضيريا للموسم المقبل، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة نايف القحطاني، والمدير الفني صبري جمعان، والمدير الإداري للاتحاد أحمد القلاف و38 حكما وحكمة، وستقيم لجنة الحكام دورة صقل وترقية في مركز إعداد القادة خلال الفترة من 3 الى 8 أكتوبر المقبل عبر تطبيق «زووم» الإلكتروني يحاضر فيها الحكم العام الدولي عبدالعزيز الغريب، ونائبه الحكمة الدولية خالدة العلي.

وبارك القحطاني للحكام خالد الحلواجي، وخالدة العلي وسليمان بارون الحصول على الشارة الدولية، مؤكدا أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة علي الدبوس حريص على دعم الحكام، وتطوير مستواهم لما فيه مصلحة كرة الطاولة، آملا أن يزداد عدد الحكام الدوليين موسما بعد آخر، وبما يمكنهم من تمثيل بلدهم الكويت في البطولات القارية والدولية المقبلة.

