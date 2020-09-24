تشكيل اللجنة النسائية في «الإسكواش» برئاسة العمران

محلية

شكل مجلس إدارة اتحاد الاسكواش اللجنة النسائية وضمت نائب رئيس الاتحاد حامد العمران رئيسا للجنة و د. سلوى العازمي نائبا للرئيس ونادية الشطي مقررا وعضوية د.احلام الدرويش و د.لينا العجمي و د.معصومة الكاظمي.

بدوره، حث رئيس الاتحاد وليد الصميعي اللجنة على الاجتهاد في العمل وابراز النشاط النسائي من خلال تنظيم عدد من البطولات الفردية مؤكدا انه الاتحاد لن يتردد عن دعم اللجنة من الناحية الفنية في سبيل الارتقاء بمستوى منتسبات اللعبة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الاول في مقر الاتحاد وتم اتخاد عدت قرارات اهمها نشر اللعبة على مستوى الاندية المحلية من خلال تنظيم زيارات لجميع الاندية المشاركة في اللعبة وذلك لمحاوله تذليل الصعوبات من اجل استحداث فرق نسائية تشارك في البطولات المحلية التي سيتم ادراجها بشكل رسمي في الموسم بعد المقبل 2022/ 2023 بعد اخذ موافقة الاتحاد ولجنة المسابقات.من جانبه افاد العمران ان لينا العجمي اقترحت تنظيم يوم مفتوح للاعبات المستجدات وذلك في بداية السنة الجديدة من اجل الوقوف على مستواهن الفني وتنظيم بطولة فردية ترصد لها جوائز تشجيعية ويحضر البطولة مدربو ومديرو اللعبة في الاندية للتعرف على مستوى اللاعبات واستقطابهن للأندية، وقد لاقي هذا المقترح استحسان اللجنة وسيتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة.من ناحيتها، ذكرت سلوى العازمي انه سيتم التنسيق مع رئيسة اللجنة النسائية في اللجنه الاولمبية فاطمة حيات لعمل زياره للمقر الجديد للجنة الاولمبية والاطلاع على ملاعب الاسكواش الجديدة ومناقشة امكانية استغلالها من قبل بعض اللاعبات القريبات من المنطقة مشيرة الى ان حيات دائما تقدم الدعم لجميع الانشطة النسائية وهذا ما يعزز من الجانب المعنوي عند اللجان النسائية ومضاعفه الجهد المبذول من اجل الوصول برياضة السيدات الي مراتب متقدمة بوقت قياسي.

