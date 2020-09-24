إصابة شبيب بـ«كورونا» ودشتي بديلاً له

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بات لاعب وسط السالمية الشاب مهدي دشتي مرشحا للانضمام الى قائمة المنتخب بدلا عن مهاجم كاظمة شبيب الخالدي الذي سغيب عن الملاعب الفترة المقبلة بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن شبيب عن اصابته بالفيروس في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث كتب في تغريدة «بعد ظهور نتائج الفحص تأكدت اصابتي بفيروس كورونا المستجد، أرجو من جميع من تمت مخالطتهم في اليومين الماضيين أخذ الاحتياطات الطبية اللازمة واسأل الله السلامة للجميع».

وسيخضع اللاعب لفترة العزل المنزلي لمدة 14 يوما وهو ما يعني غيابه عن تدريبات الأزرق التي تنطلق الأحد المقبل.

وكان شبيب على رأس القائمة التي استدعاها مدرب الأزرق ثامر عناد لمباراتي الامارات وسورية أكتوبر المقبل، وضمت القائمة كلاً من: عثمان الشمري (الجهراء)، طلال الأنصاري (خيطان)، خالد شامان (النصر)، أحمد عادي، فواز عايض، مبارك الفنيني، حمد القلاف (السالمية)، أحمد ابراهيم، سليمان عبدالغفور، علي عتيق، عبدالله عمار، بندر السلامة (العربي)، بدر المطوع، سيف الحشان، أحمد الظفيري، رضا هاني، عيد الرشيدي (القادسية)، عبدالعزيز وادي (التضامن)، حسين كنكوني، حمد حربي، بندر بورسلي، محمد العازمي (كاظمة)، يوسف ناصر، فهد حمود، فهد الهاجري، سامي الصانع، أحمد الزنكي، يوسف الخبيزي (الكويت)، وفيصل عجب الذي أنهى تعاقده مع التضامن وبلا نادٍ في الوقت الحالي. ومن المقرر أن يتدرب الأزرق بشكل يومي حتى موعد المغادرة الى أبوظبي يوم 5 أكتوبر لاقامة معسكر تدريبي هناك يخوض خلاله مباراتين مع الامارات يوم 8 من الشهر ذاته ومع سورية بعدها بأربعة أيام.

