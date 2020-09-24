العربي الكبير

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النادي العربي اسم وتاريخ كبير وسجله مدون فيه من الانجازات والبطولات التي لا تعد ولا تحصى وينتمي الى هذا الصرح الكبير العديد من الشخصيات الكبيرة التي هي سلالة العائلات الكويتية العريقة التي قامت عليها بلدنا الغالية الكويت وكان لهم دور كبير في صنع المجد والتاريخ في ظروف قاسية قبل ظهور النفط وتحول الحياة الى الرخاء والتمتع بما عطانا الله من نعمة نحمده عليها كل يوم وفي كل الاوقات.

وانا اليوم كرياضي يسعدني ان ابارك لكل محبي ومشجعي النادي العربي وأقف احتراماً وتقديراً لجماهيره الوفية التي ساندت اللاعبين ولم تتخل عنهم لحظة واحدة وكان لهذا التشجيع والدعم الاستمرار في رفع الروح المعنوية لمواصلة العطاء والاخلاص للفانيلة الخضراء بعيداً عن التذمر والاحباط او التخلي عن مساندة اللاعبين في ظروفهم السيئة التي لازمتهم لفترة من الزمن وأبعدتهم عن الانتصارات وتحقيق البطولات.

ونحن اليوم نبارك لجميع منتسبي هذا النادي الكبير العربي الذي تعلمت انا منه الكثير وكان حبي الاول في لعبة كرة القدم بفريق الستينيات ونجومه الكبار.

مبروك للنادي العربي تحقيق هذا الانجاز ولقد صبرتم ونجحتم وحاولتم ثم وصلتم لهدفكم الكبير والفوز بكأس الأمير ما هو إلا تأكيد على تخطيكم لكثير من الصعاب والمشاكل ودلالة على قدراتكم وقوة ارادتكم وقوة عزيمتكم التي لديكم..

وواضح ذلك من خلال العطاء وخاصةً في الشوط الثاني وتسجيلكم لهدف الفوز الذي جاء رائعاً في اخر دقيقة. الف مبروك اقولها من كل قلبي ورغم ان فريقي نادي الكويت كان هو الند والخصم في المباراة النهائية الا انني تغلبت على مشاعري وانتصرت الروح الرياضية التي تعلمنا منها الكثير واصريت ان اكتب هذه المقالة وابارك لمجلس ادارة النادي العربي وللاعبين والجهاز الاداري الذي اعتقد كان له الدور الكبير لتهيئة اللاعبين للعب بمثل هذه الظروف وفي زمن «كورونا». ولن ننسى من دعم هذا الفريق بكل الوسائل التي ساعدته على الاستمرار رغم ما مر فيه هذا النادي من مشاكل ادارية في الفترة الاخيرة والتي اتمنى ان يعود النادي مرة أخرى متماسكاً بكل جماهيره وأعضائه لخدمته وعودته الى منصات التتويج ليس فقط بلعبة كرة القدم بل على مستوى الرياضة في الكويت وعودة النادي العربي في الفوز ببطولة كأس الأمير يعطينا كثيراً من السعادة والاطمئنان بعودة المنافسة القوية والكبيرة كما كانت في السابق بين الأندية ومن خلالها تشع وتبرز النجوم الرياضية.. تستاهل يا الأخضر كأس الأمير.

