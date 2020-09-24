النصر يواجه العين في «أبطال آسيا».. والحسم في «الثالثة» اليوم

دوليه

يلتقي اليوم النصر السعودي مع العين الاماراتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، كما يلعب ضمن الجموعة ذاتها السد القطري مع سيباهان الايراني. وفي المجموعة الثالثة يلعب اليوم الدحيل القطري مع التعاون السعودي، وبيرسيبولس الايراني مع الشارقة الاماراتي.

وضمن النصر (11 نقطة) والسد (9 نقاط) تأهلهما الى الدور ثمن النهائي من البطولة التي تقام في قطر بنظام التجمع نظراً لظروف جائحة كورونا، في حين تحتدم المنافسة في المجموعة الثالثة حيث يحتاج الدحيل (9 نقاط) الى الفوز أو التعادل لضمان تأهله أمام التعاون (6 نقاط)، فيما سيتأهل الفائز من لقاء الشارقة (7 نقاط) مع بيرسيبولس (7 نقاط)، ويبلغ التعاون الدور الثاني في حال فوزه على الدحيل وتعادل الشارقة مع الفريق الايراني.

من جانبه أكد البرتغالي روي فيتوريتا مدرب النصر أن مباراة فريقه أمام العين مهمة، متوقعا أن تكون قوية. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي أمس: «النصر تأهل بلغ ربع النهائي في البطولة وهذا ليس نهاية المشوار بل ان المشوار بدأ منذ الوصول للدوحة، نلعب كل مباراة للفوز وهدفنا هو مواصلة المشوار بكل قوة». وأضاف: «كان الهدف الرئيسي للنصر هو التأهل وهذا تحقق قبل جولتين من ختام مباريات المجموعة، والآن نطمح في الفوز بكل مباراة نلعبها، ومواجهة اليوم هي الأخيرة في دور المجموعات، ومن بعدها ستكون المباريات الاقصائية والتي لا مجال فيها للتعويض». بدوره أكد الاسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد أن مواجهة فريقه أمام سيباهان في غاية الأهمية رغم حسم التأهل للدور الثاني. وقال تشافي في المؤتمر الصحافي التقديمي: «نعم السد تأهل ولكن هذا مشوار في البطولة علينا أن نكمله بكل قوة بحثا عن المزيد من الأداء القوي ونريد أن نلعب بشكل جيد، هذه كرة القدم التي يجب فيها تقديم كل ما هو أفضل». وأضاف: «سعداء بالتأهل للدور الثاني من البطولة وهدفنا انهاء مبارياتنا بالمجموعة بشكل جيد وقوي، ونحن نعرف سيباهان وهو فريق جيد وبه لاعبين على مستوى عال، ويلعب كرة قدم منظمة وسنعمل على اراحة بعض اللاعبين ومشاركة بعض البدلاء لتجهيز الجميع بقوة للمباراة المقبلة».

من ناحيته رفض المغربي وليد الركراكي مدرب الدحيل، القول ان فريقه سيلعب على التعادل في مباراة التعاون. وتكفي الدحيل نقطة التعادل، للتاهل للدور المقبل من البطولة. وأكد الركراكي في المؤتمر الصحافي: «لا يجب الاهتمام كثيراً بحسابات التأهل، صحيح أن التعادل يؤهلنا لثمن النهائي، لكننا لن نلعب عليه، وانما سندخل المواجهة بهدف واحد فقط هو الفوز، اللعب على التعادل أمر في منتهى الخطورة وربما يأتي بنتائج عكسية».

وأضاف: «من الضروري أن نقدم أفضل ما لدينا وندخل المباراة بمنتهى القوة بحثاً عن الانتصار، ونتلافى أي أخطاء وقعنا فيها من قبل».

