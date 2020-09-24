الزمالك استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بفوز ثمين على حساب ضيفه طنطا بنتيجة 3-1 اول من امس في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري.

سجل محمود علاء للزمالك في الدقيقتين 47 و71 وأحرز امام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 90+5 وسجل لطنطا محمود مسعود في الدقيقة 89.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه المؤقت طارق يحيى الى 58 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد طنطا بقيادة مدربه رضا عبد العال عند 18 نقطة في المركز الأخير.

وكان الزمالك خسر في الجولة الماضية أمام أسوان بهدف نظيف ليشتعل الصراع مجددا على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون.

وأهدر أوباما محاولة من داخل منطقة الجزاء بالتسديد فوق العارضة مضيعا فرصة تقدم الزمالك مبكرا ورد طنطا بمحاولتين لمباغتة الأبيض لكن الدفاع كان حاضرا.

وسدد طارق حامد كرة اصطدمت بحسام غالي لاعب طنطا وتم احتسابها ضربة جزاء ثم تراجع الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك بعد لمسة يد ضد سليمان عبدربه أضاعها محمود علاء في الدقيقة 45 وخرج الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بتغيير للزمالك بنزول أشرف بن شرقي على حساب كاسونغو كابونغو بينما دفع طنطا بلاعب الوسط أحمد الشناوي بدلا من حسام غالي.

ونجح الزمالك في انهاء صمود طنطا بهدف من محمود علاء بضربة رأس في الدقيقة 47 لينتفض طنطا ويهاجم بقوة بغية ادراك التعادل.

وحصل الزمالك على ضربة جزاء جديدة بعد سقوط محمود الونش داخل منطقة جزاء طنطا سجلها محمود علاء في الدقيقة 71.

ودفع الفريق الأبيض بالثنائي أسامة فيصل وكريم بامبو على حساب مصطفى محمد ويوسف أوباما.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك ولكنه تراجع بعد الرجوع لتقنية الفيديو واحتسبها خطأ على حدود منطقة الجزاء.

ودفع طنطا بالثنائي محمد ناجي ومحمود فرج كابونغا على حساب هشام شعبان ومصطفى أمين.

وسجل طنطا هدفا من ضربة رأس عن طريق محمود مسعود لتشتعل المباراة.

واحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع وأضاع كريم بامبو انفرادا للزمالك بتسديدة أبعدها الحارس محمد أشرف.

ودفع الزمالك بامام عاشور على حساب اسلام جابر في الوقت بدل الضائع لينجح البديل في هز الشباك بعدما أسرع بن شرقي في تنفيذ خطأ على حدود منطقة الجزاء لعاشور المنفرد.

