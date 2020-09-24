جلال يرحل عن المقاصة

دوليه

أعلن نادي مصر للمقاصة رحيل المدير الفني للفريق ايهاب جلال بعدما تقدم باستقالته وقبلتها الادارة. وجاءت استقالة جلال صاحب الـ53 عاما من منصبه لعدم حصوله على راتب الـ4 أشهر الأخيرة.وقرر المقاصة تعيين علي عاشور مديرا فنيا ومعه جمال عمر مدربا عاما وأحمد حسام مدربا مساعدا ورجب عويس مدربا لحراس المرمى. وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان ايهاب جلال أخطر النادي باستقالته وأنهم سيستكملون مباريات الموسم الحالي بجهاز فني يقوده علي عاشور الذي درب فريق الشباب بالنادي. وأشار الى أن المقاصة يسعى لاستكمال نتائجه الطيبة خلال المباريات الـ6 القادمة لانهاء الموسم في مركز متقدم. ويحتل مصر للمقاصة المركز الثامن في جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة.

