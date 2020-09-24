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دوليه

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مرتضى سيعاقب علاء


توعد مرتضى منصور رئيس الزمالك بمعاقبة مدافع الفريق محمود علاء بسبب سخريته من محمد أشرف حارس طنطا عقب تسجيل ضربة الجزاء في لقاء الفريقين بالدوري المصري الممتاز. وقال مرتضى: «تصرف محمود علاء لا يليق وسأحاسبه على هذا الأمر وأعتذر لجماهير طنطا على هذا التصرف الذي سبق أن قام به فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ورفضته أيضا».
وجدد الهجوم على اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري مؤكدا أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق أشبه بمنتخب البرازيل بالنسبة لأداء اللجنة الخماسية. وأشار الى أن التمسك بقرار عودة الدوري أدى لافلاس الأندية بدليل ما حدث مع مصر للمقاصة برحيل المدير الفني ايهاب جلال لعدم وجود أموال بالنادي. وأوضح أن الدوري المصري باطل لأنه لم يبدأ بنفس القواعد بعد تطبيق تقنية الفيديو «الفار» في منتصف الموسم الحالي. وطالب أشرف صبحي وزير الرياضة بالتدخل لايقاف تصرفات اللجنة الخماسية مؤكدا أنها تريد تحطيم فريق الزمالك باستهلاكه بدنيا بصورة غير مقبولة.


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