الصين احتفلت بالعد التنازلي لآخر عامين على انطلاق «الأسياد»

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أقامت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقررة في هانغزهو بالصين عام 2022 احتفالا أول من أمس على سور الصين العظيم في مقاطعة زهجيانغ، بمناسبة العد التنازلي للعامين الاخيرين قبل افتتاح الالعاب. وحضر الحفل أكثر من 200 شخص من المسؤولين والرياضيين الصينيين، فضلا عن عدد من الشركاء والرعاة الرسميين للدورة وممثلي اللجان الاولمبية الوطنية في آسيا، وتضمنت اطلاق الرسم التخطيطي للرياضات في الالعاب. وأظهرت اللجان الاولمبية الوطنية حماستها للالعاب الاسيوية بانضمامها الى الاحتفال. وتقام الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة في هانغزهو، عاصمة مقاطعة زهيجيانغ شرق الصين، من 10 إلى 25 سبتمبر 2022. وشجعت اللجنة المنظمة للالعاب اللجان الاولمبية الوطنية في آسيا على الترويج للالعاب الاسيوية في هانغزهو 2022 في مجتمعاتها الرياضية لكي يصل الاهتمام بالالعاب الى الجميع، وقد أبدت العديد من اللجان تجاوبا عبر نشر خبر احتفالية العد التنازلي على مواقعها الالكترونية أو على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.في سياق آخر، ناقشت لجنة الرياضة والبيئة في المجلس الاولمبي الاسيوي أول من أمس في اجتماع عبر الانترنت تأثيرات جائحة كورونا، «كوفيد- 19»، في أنحاء القارة الاسيوية. وقال حيدر فرمان مدير ادارة الالعاب الاسيوية في المجلس الاولمبي: «كان المجلس الاولمبي الاسيوي على اتصال دائم مع السلطات بشأن دورات الالعاب الاسيوية الثلاث للمجلس المقررة العام المقبل، دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية في سانيا بالصين المؤجلة الى أبريل، دورة الالعاب الاسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية بتايلاند في مايو، ودورة الالعاب الاسيوية للشباب بشانتو الصينية في نوفمبر. كما يشهد العام التالي دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة في هانغزهو بالصين في سبتمبر 2022.

