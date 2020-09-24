«كورونا» يفتك بأسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف

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في مأساة جديدة من مآسي وباء كورونا، توفيت عائلة مصرية بالكامل في محافظة دمياط بسبب إصابة أفرادها بالفيروس، بعد أيام من حضورهم حفل زفاف أحد أقاربهم. في يوم 26 أغسطس الماضي، أعلن الصيدلي محمد الفنجري، وفاة والدته بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنها أصيبت بالعدوى من إحدى السيدات أثناء حضورها حفل زفاف ابن شقيقها قبل أيام. وبعدها بـ10 أيام، أعلن وفاة والده بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى إليه من زوجته المتوفاة، وبعدها بثلاثة أيام فقط، مات أخوه أيضا بسبب الفيروس، وقال «أخويا في ذمة الله». ولم تمر سوى بضعة أيام حتى إعلان الفنجري إصابته هو الآخر بفيروس كورونا، وطلب من المتابعين الدعاء له، وخلال الساعات الماضية، أعلن أصدقاؤه وفاة الفنجري ليلحق بأمه وأبيه وأخيه، متأثر بإصابته بفيروس كورونا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خبر وفاة عائلة الفنجري، وسادت حالة من الحزن والأسى بين المتابعين، الذين دعوا لعائلة الفنجري، وطالبوا الناس بالحذر. من جانبه، قال الدكتور إيهاب قطارية، أمين الصندوق بنقابة الصيادلة بمحافظة دمياط، إن الفنجرى كان عمودًا لأسرته، حيث حرص على متابعة حالتهم وزيارتهم أثناء إصابتهم في الوقت الذي ظهرت عليه هو الآخر أعراض الإصابة بالفيروس. وأكد أن هذه المأساة تدق أجراس الخطر للمواطنين لكيلا يستهينوا بالإصابة بالفيروس، ويطبقوا إجراءات التباعد الاجتماعي والحماية الشخصية.