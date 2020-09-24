«واتساب» يتيح حذف مقاطع الفيديو والصور تلقائياً

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يعمل تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم «واتساب» على إطلاق ميزة جديدة تدعى «Expired Media» تسمح بحذف مقاطع الفيديو والصور تلقائياً. وسيسمح هذا التحديث للوسائط أن تختفي تماماً من المحادثة بحسب توقيتات محددة وهي بمثابة تطوير لميزة «الرسالة المنتهية الصلاحية»، التي تقوم بحذف الصور ومقاطع الفيديو والملفات، من هاتف المستلم، عند مغادرة الدردشة عن طريق تمكين ميزة Expired Media. وبحسب الموقع، لا تزال الميزة الجديدة قيد التطوير لمستخدمي Android، وفقاً للتحديث التجريبي. الجدير بالذكر أن تطبيق «واتساب» كان قد بدأ في اختبار تقنية جديدة تتيح إمكانية إضافة «ماسح بصمات الأصابع» لتشغيل التطبيق، لزيادة أمان المستخدمين، وضمان خصوصيتهم. كما أن «واتساب» يخطط أيضا لتفعيل تشغيل خدمة «واتسآب ويب» عن طريق إضافة خطوة أخرى بدلا من «المسح الضوئي» أو «رمز الاستجابة السريع» على الهاتف فقط، بل بإضافة «بصمة الأصبع» أيضا.