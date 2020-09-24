مصير مأساوي للحيتان الطيَّارة

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أعلنت فرق الإنقاذ الأسترالية، أمس، نفوق نحو 380 من الحيتان العالقة عند خليج في تاسمانيا جنوب أستراليا، رغم الجهود المكثفة التي بذلت لمحاولة مساعدتها.

وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من الحيتان الطيّارة الـ460 التي جنحت إلى هذا الخليج الواقع على الساحل الغربي، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان.

وعثرت طائرة استطلاعية، أمس، على مجموعة أخرى تضم نحو 200 من هذه الثدييات البحرية، وكانت نافقة أصلاً.

ويعتبر جنوح هذه الحيتان الأكبر في تاسمانيا وفي تاريخ أستراليا. ويشارك نحو 60 شخصاً في عمليات الإنقاذ.

