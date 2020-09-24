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?نتائج سريرية إيجابية لعقار «أفيغان» لمعالجة «كورونا»


طوكيو- الوكالات: أعلنت مجموعة «فوجيفيلم» اليابانية أمس أن عقار «أفيغان» الذي طوّرته والمرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس «كورونا». ومن بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار «أفيغان» و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا. وركّزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19. وقد تم ترخيص عقار «أفيغان» الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.


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