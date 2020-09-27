الخالد وغوتيريش ناقشا القضايا الإقليمية والدولية

وطن النهار

اجتمع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر في قصر السيف عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائية المتينة القائمة بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة كما تم خلال الاجتماع استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم وخاصة خلال أزمة «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

حضر الاجتماع المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.

