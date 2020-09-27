الجامعة: 4 أساتذة فازوا بالجوائز التقديرية

وطن النهار

اعلن مكتب نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية عن اسماء الحاصلين على الجوائز التقديرية للتدريس المتميز للعام الجامعي 2019/2020، حيث فاز من كلية العلوم الحياتية د. تسليم ضفر- قسم علوم الغذاء والتغذية، د. هنادي عبدالسلام- قسم علوم المعلومات. ومن كلية العلوم الاجتماعية فاز أ. د. عثمان حمود الحضر من قسم علم النفس، ومن كلية العلوم الادارية فاز د. أحمد محمد اشكناني- قسم الطرق الكمية ونظم المعلومات. وتقدم المكتب الى جميع الفائزين بخالص التهنئة والتبريكات، متمنيا لهم التوفيق وان تتوج اعمالهم وانشطتهم بالنجاح.

