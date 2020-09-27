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حتى إشعار آخر.. ومنع دخول المراجعين غير الحاصلين على الموعد المسبق مبنى الوزارة

«التربية»: تأجيل المقابلات الإشرافية لمنع انتشار «كورونا»


اعلن وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد عن تا?جيل مقابلات المعلمين الجدد والوظائف الاشرافية بجميع فئاتها في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة (رو?ساء الا?قسام- مدير مساعد- مدير مدرسة- الموجهين الفنيين حتى ا?شعار ا?خر، بسبب الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد ومنعاً لانتشار فيروس «كوفيد- 19» واستناداً الى الارشادات الوقائية لوزارة الصحة.
وكشف المقصيد عن اجراءات مشددة جديدة بشا?ن دخول المراجعين والموظفين الى مبنى ديوان عام وزارة التربية في جنوب السرة، وعدم السماح لأي مراجع بالدخول الى المبنى سوى الحاصلين على مواعيد مسبقة لانجاز المعاملات من الموقع الالكتروني الرسمي، وذلك بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي.
وا?شار المقصيد الى ان الوزارة قررت بعد التنسيق مع القطاع الاداري استقبال المراجعين «غير الكويتيين» الراغبين في تجديد اقاماتهم بعد انتهاء الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد 27 سبتمبر خلال الفترة الزمنية من الساعة 1.30 ظهراً وحتى 5 مساءً، ولن يسمح بدخول المراجعين الى ديوان عام وزارة التربية الا عن طريق «الباركود». وبشا?ن اختبارات طلبة المنازل والدور الثاني المقرر انطلاقها الاحد المقبل، قال المقصيد: بان الوزارة اخذت على عاتقها اتباع جميع الاجراءات الاحترازية وشروط السلامة تطبيقا للتعليمات الوقائية من قبل السلطات الصحية اثناء فترة الاختبارات وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب والهيئتين التعليمية والادارية متمنين السلامة والتوفيق للجميع.


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