الحربي: حريصون على مشاركة «التواجيه» في التعليم عن بُعد

وطن النهار

عقدت اللجنة العليا لتطبيق قواعد وسياسات التعليم عن بعد للمراحل التعليمية بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021 الاجتماع السادس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي، وذلك (عن بعد) عبر برنامج (مايكروسفت تيمز)، بمشاركة الأساتذة موجهي عموم المجالات الدراسية.

وتناول الاجتماع الخطة التدريبية لتطبيقات التعليم الالكتروني، والتي شملت جميع الموجهين الفنيين ورؤساء الأقسام، ومن المقرر ان يتم الانتهاء خلال الأسبوع المقبل من تدريب جميع المعلمين.

كما بحث الاجتماع الخطط الدراسية وتوزيع المنهج، خاصة فيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في المرحلة الابتدائية (الأول - الثاني - الثالث).

وتطرق الاجتماع الى آلية تقييم المتعلمين، والدوام المدرسي لكل مرحلة تعليمية، وتم التأكيد على ان مشاركة اولياء الأمور لن تتعدى سوى متابعة آداء الأبناء الصغار والتواصل مع المعلمين.

وأكد وزير التربية الدكتور سعود الحربي حرصه على مشاركة التواجيه الفنية في خطة التعليم عن بعد والاستماع الى آرائهم وتبادل الافكار والاستئناس بالمقترحات المقدمة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد، والدكتور عبدالله المطوع، والدكتور صلاح الناجم من جامعة الكويت، ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي ضيدان العجمي، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالاضافة الى مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل.

