«الصحة»: 758 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 758 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103199 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 597 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند في بيان صحافي ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 108 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8391 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في ال24 ساعة الماضية بلغ 4138 مسحة ليصل مجموع الفحوصات 733893 فحصا.

وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء 649 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 94211 حالة.

