35 قائداً وقائدة شاركوا في ورشة «الحركة الكشفية»

وطن النهار

بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية نظمت جمعية الكشافة ورشة عمل موسعة حول «الخصائص الأساسية للحركة الكشفية» وذلك عبر برنامج زووم. وقال امين عام جمعية الكشافة علي محراب في تصريح صحافي انه في ضوء خطة الاقليم الكشفي العربي في دعم ومساعدة الجمعيات الكشفية العربية على جميع المستويات، اقيمت هذه الورشة بمشاركة (35) قائداً وقائدة يمثلون المسؤولين الأوائل وموجهي المناطق التعليمية بوزارة التربية ورؤساء اللجان بالجمعية، مشيراً الى انه حاضر خلالها نائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية بالمنظمة الكشفية العربية القائد رفعت السباعي. واضاف ان الورشة تهدف الى توفير الاتفاق ونظرة عامة شاملة على العناصر الأساسية التي تميز الحركة الكشفية ودورها التربوي والتنموي تجاه المجتمع، لافتةً الى انها تضمنت عدة محاور منها الأفكار التي من أجلها أنشئت الحركة الكشفية والمنهج التعليمي للحركة الكشفية اضافة الى الركائز الأربع للتعلم كيف ولماذا وأين يحدث التعليم والمساهمة في تعليم الشباب ونظام التعليم الذاتي التدريجي وذكر محراب الى ان الورشة ايضاً تناولت محاور العناصر المحددة للحركة الكشفية، لاسيما وانها حركة تطوعية للفتية والشباب غير سياسية ومفتوحة للجميع. واشار الى ان كل مشارك في الورشة قام بتنفيذ اختبار الحماية من الأذى عبر موقع المنظمة الكشفية العالمية، وتقديم ورقة عمل حول احتياجات الفتية والشباب من قادة الوحدات، وتم تقييم ورقة العمل بمعرفة لجنة مختصة.