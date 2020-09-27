«نماء» حصلت على وسام منظومة البناء البشري

وطن النهار

منحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفريق البناء البشري وسام منظومة البناء البشري للعطاء الإنساني لجمعية الإصلاح الاجتماعي ونماء للزكاة والتنمية المجتمعية باعتبارهما الشريك والراعي الاستراتيجي لحملة «حياتهم غالية» لإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث استلم الوسام عن جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور فيما استلم الوسام عن نماء للزكاة المدير العام سعد مرزوق العتيبي. جاء ذلك في الحفل الذي أقيم في مقر المجلس الأعلى للتخطيط وذلك تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور كل من الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح ومدير معهد البناء البشري المهندسة عواطف السلمان ومديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد المذكور والمدير العام في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية سعد مرزوق العتيبي والمدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية بدر السميط. وفي هذا الصدد توجه المدير العام في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية سعد مرزوق العتيبي بالشكر للقائمين على حملة «حياتهم غالية» مؤكداً أن تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة هو بمنزلة الوقوف معهم لوقايتهم من آثار ما بعد الصدمات والتخفيف من معاناتهم، مؤكداً استمرار الشراكة المؤسسية والبناءة مع جميع الجهات الخيرية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظومة البناء البشري للتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والخاصة.