الفرق الرقابية كشفت على 6450 محلاً ووجهت 523 مخالفة

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. بدر بورقبة أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن توجيه 386 تنبيها لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 523 مخالفة، وإغلاق 62 محلا بعد الكشف على 6450 محلاً. وقال بورقبة إن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قاموا بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا في هذا الخصوص إلى غسيل وتعقيم 28772 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة اشتملت على غسيل وتعقيم 17760 حاوية سعة 240 لترا، 7180 حاوية سعة 1100 لتر إلى جانب 3832 من السلال المتحركة فضلا عن نقل 121087 م3 من المخلفات السكانية والإنشائية والسكراب. وأضاف بأن المفتشين بالفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية قاموا بالكشف الميداني على 6450 بقالة بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم، تحرير 133 مخالفة، إصدار 27 أمر غلق لمحلات لعدم التزامها بالاشترطات الصحية وكونها تشكل خطرا داهماً على صحة وسلامة الجمهور فضلا عن توجيه 177 تنبيها. وأشار إلى إن المفتشين بالفريق الرقابي بإدارة السلامة قاموا بتوجيه ووضع 75 تنبيها وملصق مراجعة لعقارات بعموم المحافظة، إصدار 50 شهادة سلامة لجميع المشاريع فضلا عن إصدار 25 تقريرا ميدانيا والتعامل مع 5 شكاوى وإصدار 19 ترخيصا لعمل قطوعات طرق وتحويلة. كما لفت إلى أن المفتشين بالفريق الرقابي بفريق الطوارئ بالمحافظة قاموا من خلال جولاتهم الميدانية المكثفة على المحال والأسواق الموازية بتحرير 191 مخالفة وإصدار أمرين إغلاق إداري إلى جانب توجيه 134 تنبيها، كما قام قسم إزالة المخالفات بتنفيذ العديد من الجولات أسفرت عن تحرير 199 مخالفة وإصدار 33 أمر إغلاق إداري.