الهاجري: تحديث بيانات دور الحضانة يبدأ اليوم ويستمر إلى 27 أكتوبر

وطن النهار

دعت وزارة الشؤون أصحاب دور الحضانات الخاصة الى مراجعتها لتحديث بيانات وملفات تلك الدور وذلك في مبنى مركز (تنمية المجتمع) بمنطقة الزهراء في الفترة من اليوم 27 سبتمبر الى 29 أكتوبر المقبل. وقالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري في تصريح صحافي ان «الوزارة توقفت عن استقبال أي طلبات جديدة لفتح الحضانات لحين الانتهاء من استكمال اجراءات التدقيق وتحديث وتوثيق جميع الحضانات الحالية». وأوضحت أن عملية تحديث البيانات ستتم عبر حجز موعد الكتروني مسبق على تطبيق (وافي) على أن يصطحب الشخص المعني المستندات المطلوبة متمثلة في البطاقة المدنية وصورة عنها وأصل الترخيص وصورة عنه والمؤهل العلمي لصاحب الترخيص. وأضافت الهاجري أن المستندات المطلوبة تشمل موافقات بلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء ووزارة التربية والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى جانب موافقة الجيران معتمدة من مختار المنطقة.

وأشارت الى ضرورة اصطحاب شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات التعليمية وموافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايصال ايداع الضمان المالي في خزانة وزارة الشؤون.

وبينت أنه بعد الانتهاء من استقبال جميع الطلبات خلال الفترة المحددة ستستقبل ادارة رقابة الحضانات الخاصة المواطنين أصحاب الحضانات في مقرها الجديد بمنطقة القصور في محافظة مبارك الكبير. ولفتت الهاجري الى أن وزارة الشؤون ستقوم ضمن خطتها المستقبلية بالربط الآلي مع الجهات ذات الاختصاص من وزارات الدولة المعنية بمعاملات دور الحضانات الخاصة تسهيلا على أصحابها ولمتابعة المراسلات الرسمية آليا.

