«الشؤون»: إعفاء مستثمري أفرع الجمعيات من الإيجارات

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن الوزارة دأبت منذ بدء جائحة كورونا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة تداعيات «كوفيد- 19»، الأمر الذي دفعها الى اتخاذ قرار باعفاء الفروع الاستثمارية من الايجارات وفقاً لخطة وضعت على 4 مراحل تماشياً مع الخطة الحكومية للدولة. وفيما يخص وضع الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية، اوضح ان الوزارة اصدرت تعميمها الى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يتضمن خطة الوزارة لاعفاء المستثمرين الذي اعد بعد الرجوع الى القرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكومية. واضاف انه وفقا للمرحلة الاولى اعتبارا من 22 مارس 2020 وحتى قبل فرض الحظر الكلي 9 مايو تقرر اعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الايجارية بنسبه 50% للانشطة المسموح لها بالمزاولة من البلدية، و100% من الانشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة.

وتابع: «اما المرحلة الثانية من 10 مايو الى 31 مايو 2020 التي فُرض فيها الحظر الكلي فقد تقرر اعفاء جميع الانشطة بنسبة 100% من القيمة الايجارية، فيما أُعفيت كل الانشطة من القيمة الايجارية في المرحلة الثالثة من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 50% من القيمة الايجارية باستثناء غير المصرح بها بالمزاولة فاُعفيت بنسبة 100% مثل الصالونات والخياطين، في حين طبقت بالمرحلة الرابعة المقررة اعتبارا من 1 سبتمبر 2020 سداد قيمة الايجار لجميع الافرع الاستثمارية. وقال ان ما تعرضت له البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفاً استثنائياً تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الشؤون والجمعيات التعاونيه لمنع تضرر الجمعيات ومستثمرينها من سلبيات تداعيات «كورونا»، مشيرا الى أن قرار اعفاء الفروع الاستثمارية وُضع بمعايير ونسب محددة تتسق وتتفق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص بهدف اصلاح الوضع الاقتصادي للدولة بعد فترات الحظر الكلي والجزئي تشجيعاً للمستثمرين الكويتيين بالجمعيات التعاونية.

