جمعية مشرف حققت 6 ملايين و750 ألف دينار أرباحاً

وطن النهار

اكد رئيس جمعية مشرف التعاونية علي الفهد تصدر جمعية مشرف لأعلى صافي أرباح لعام 2019 على مستوى الجمعيات التعاونية بلغت 6.750 ملايين دينار بعد ان تم اعتمادها بشكل نهائي من وزارة الشؤون في سبتمبر 2020 وتعدت المبيعات 51.8 مليون دينار بزيادة بلغت 7% عن العام السابق لتحافظ جمعية مشرف التعاونية على مكانتها في صدارة الجمعيات التعاونية على مستوى صافي الأرباح والمبيعات كما ان ادارة الجمعية اعدت خططاً لرفع نسبة المبيعات لمحاولة الوصول الى نسبة 10% في عام 2021.

وفيما يتعلق بالجانب التسويقي، ذكر الفهد أن عام 2020 شهد بداية قوية للمهرجانات التسويقية لكن بداية من شهر ابريل تعرضت الكويت كما باقي العالم لجائحة الكورونا ما ادى الى الالتزام بالتدابير الصحية وقرارات الوزارات المعنية بوقف الأنشطة التسويقية والمهرجانات وفور الموافقة على عودة المهرجانات تم اطلاق مجموعة من المهرجانات التي وصلت الى الآن 26 مهرجاناً تنوعت بين مهرجانات تسويقية وسلال خاصة بالمساهمين كما تستعد ادارة الجمعية في التجهيز لمجموعة مهرجانات بعروض قوية بجودة أصناف وبتخفيضات كبيرة كما هي عادة الجمعية.

