«القوى العاملة» دعت أصحاب العربات المتنقلة لتفعيل «GPS»

وطن النهار

اعلنت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، انتهاء المهلة الممنوحة من الهيئة لتعديل أوضاع أصحاب العربات المتنقلة في الحادي عشر من اكتوبر المقبل، موضحة ان المهلة لتحديد موقع العربة من المواقع المتنقلة المتوافرة بالنظام الآلي الخاص بوزارة التجارة وتركيب وتفعيل نظام التتبع الآلي (GPS).

وأهابت أصحاب العربات المتنقلة المسارعة نحو تعديل الأوضاع القانونية خلال المدة المشار اليها وذلك بتحديد موقع لها من خلال النظام الآلي لوزارة التجارة وتفعيل نظام التتبع الآلي لكل عربة قبل حلول 11/10/2020.

وأكدت على أنه لن يتم صرف دعم العمالة الوطنية المقرر للعمالة الوطنية التي لم تلتزم بالضوابط السابقة، مشيرة في الوقت ذاته الى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المعمول بها لدى الهيئة في حالة عدم الالتزام بتلك الشروط ومن ضمنها وقف ملفات العربات المتنقلة، وعدم اصدار تصاريح عمل جديدة على تراخيص العربات المتنقلة أو تجديد اذونات عمل للعمالة الوافدة عليها.

وأشارت المزيد الى أنه يلزم توجه أصحاب العربات المتنقلة صارفي دعم العمالة الوطنية لمقر مراقبة تفتيش العمالة الوطنية بمنطقة القرين - دون الحاجة لأخذ موعد مسبق - بعد تعديل أوضاعهم بتحديد موقع من المواقع المتنقلة المتوفرة من خلال النظام الآلي الخاص بوزارة التجارة وتركيب وتفعيل نظام التتبع الآلي (GPS) لتحديث بياناتهم لضمان استمرار صرف دعم العمالة الوطنية (سواء باب ثالث أو خامس)، في حين يلزم مراجعة أصحاب العربات المتنقلة غير صارفي الدعم لمقر ادارة عمل محافظة مبارك الكبير قبل الموعد المحدد تجنباً لوقف ملفات العربات المتنقلة وفقاً للاجراءات المعمول بها لدى الهيئة.

