«العلاقات العامة» تكرم العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة «كورونا»

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله، أن الجمعية بصدد تنظيم مهرجان تكريمي للجهات العاملة في الصفوف الأمامية من الوزارات والمؤسسات وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية، ممن كان لهم دور فعال في مواجهة التحديات التي صاحبت أزمة جائحة كورونا المستجدة «كوفيد – 19».

وقال النصرالله في تصريح صحافي، «انطلاقا من حرص الجمعية على تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وجهودها المبذولة في مواجهة أزمة كورونا، بالاضافة الى تسليط الضوء على ما تقوم به لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، رأينا تنظيم احتفالية لتكريم تلك الجهات ممن عرض العاملين فيها أرواحهم للخطر في سبيل مواجهة الجائحة ومحاولة السيطرة عليها، وتحملوا المسؤولية ومواجهة خطر الاصابة بهذا الوباء». وأوضح النصرالله ان مجلس الادارة حرص على اقامة هذه الاحتفالية لتكريم جميع الجهات التي قدمت أروع صور الوطنية في تحملها المسؤولية ومواجهة خطر إصابة العاملين بها بهذا الوباء، لافتا الى أن المواطن الكويتي جسد أسمى معاني الوطنية والولاء، حيث تسارع الكويتيون في تقديم كل صور الدعم للجهود الحكومية لمحاربة هذا الوباء بكل صوره المادية والعينية والمعنوية، وفزعة أهل الكويت في تقديم التبرعات للجان الخيرية التي رسمت صورة مشرفة للكويت محليا ودوليا تشهد له بذلك. وأشار النصرالله الى أهمية تكريم العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية، الذين قدموا ولا يزالون يقدمون أقصى التضحيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الجمعية ستقوم بتكريم شهداء جائحة كورونا عرفانا بتضحياتهم التي لا تقدر بثمن. واختتم النصرالله تصريحه بأن هناك صورا للتضحية ستظل راسخة في الأذهان وسيتم تسليط الضوء على عدد منها أثناء التكريم.

