«نزاهة»: تغليظ عقوبتي «الفرعيات» وشراء الأصوات

وطن النهار

في ختام فعاليات نادي «نزاهة» الصيفي الثاني اقيمت ندوة بعنوان «ثقة الناخب بالعملية الانتخابية» شارك فيه الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية ابرار الحماد، وعضو منظمة الشفافية الدولية كندة حتر، وعضو شبكة مراقبون التونسية رجاء حلواني.

وتحدثت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية المهندسة ابرار الحماد عن تقييم الديموقراطية الكويتية وفقا لمؤشر الديموقراطية العالمية ودور «نزاهة» في تعزيز منظومة الوقاية والثقافة المجتمعية بالمنهج الديموقراطي، حيث اوضحت ان ثقة الناخب هي نتيجة وليست هدفا وأنه لا يمكن فصل ثقة الناخب عن ثقته كمواطن في النظام بشكل عام والتي تعتبر العملية الانتخابية جزءا منه، الى جانب ثقته بالخدمات التي يقدمها النظام من (صحة، قانون، تعليم، امن، قضاء، مكون اجتماعي... وغيرها)، ويأتي السلوك البرلماني النزيه كجزء منها.

وأضافت ان مفهوم الديموقراطية هي منظومة حكم وليست مجرد انتخابات، وضبابية انتشار الفساد تحجب رؤية الناخب وتضعف ثقته، وفي ظل عدم وجود مؤشرات وطنية ولا حتى عربية تساعد على قياس مدى ثقة الناخب في البرلمان والعملية الانتخابية، الى جانب وجود متغيرات كبيرة في المعطيات الانتخابية خلال سنوات متعاقبة في الكويت من حيث عدد الدوائر وعدد مرات حل المجلس وتغير اعداد الناخبين وعدد الاصوات كل تلك المتغيرات تؤدي الى عدم اعتماد نسبة التصويت كمقياس حقيقي لثقة الناخب».

معايير ثابتة

وأوضحت قائلة: المؤشر يعتبر اداة تقييم واضحة لقياس حالة ضمن معايير ثابتة ومحددة وتكون لها دلالة تساعد على التشخيص واتخاذ القرار وبيان التقدم والتأخر، وفي الكويت نقوم بمراقبة العديد من المؤشرات التي تصب في اصلاح بيئة العمل والعملية الانتخابية، ومنها مؤشر الديموقراطية الذي صدر أخيراً ويتكون من 60 مؤشرا تقيس العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية واداء الحكومة والثقافة والمشاركة السياسية وجاءت نتيجة الكويت فيه متأخرة رغم التحسن الطفيف بالدرجة ومن الاسئلة التي يتضمنها هذا المؤشر الذي يقيس الحالة الديموقراطية هي: «هل انتخابات الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة حرة ونزيهة؟ وهل عملية تمويل الأحزاب السياسية شفافة ومقبولة؟ وهل تمارس الجماعات الدينية او الاقتصادية دورا كبيرا في السلطة؟ وما مدى انتشار الفساد وما مدى ثقة المواطن في الحكومة؟».

وأكدت ان تقرير الكويت في المؤشر اتى تفصيليا يوضح في بعض جوانبه على سبيل المثال المحسوبية في الحملات الانتخابية وما يتخلله من شبهات فساد، والنظام الانتخابي يفتقر الى الشفافية وسيطرة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية بدلا من وجود هيئة مستقلة تقوم بهذه العملية، والكويت وان حصلت على تحسن طفيف في بعض المؤشرات وتراجعت في بعضها الا انها لاتزال في مستويات متواضعة او متأخرة دوليا، فهذه المؤشرات تعتبر مصدرا للانذار وقياسا للمخاطر، فلابد ان تأخذ الدولة في عين الاعتبار اتخاذ الاجراءات الاصلاحية التي ستكون نتيجتها تحسن نتائجها في المؤشرات العالمية.

وأوصت بضرورة وجود مؤشرات وطنية «مؤشر النزاهة» يتم دعمه من الحكومة، ولضمان مصداقية وشفافية المؤشر ينفذ من قبل المجتمع المدني مع توافر قدرات مهنية والتزام واستمرارية لأن المؤشرات الوطنية اقرب الى الواقع وتقود المؤشرات الدولية وتساعد على استقرائها.

زيادة الوعي

وقالت الحماد ان زيادة الوعي نحو الممارسات الانتخابية المثلى والمساهمة في تطوير اداء المؤسسات البرلمانية وآلية الانتخاب وتحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية والارتقاء بعملية الاصلاح في الحوكمة والتنمية والشفافية. تمثل ابرز الأهداف لمناقشة هذه الموضوعات، مؤكدة دور الوقاية لـ«نزاهة» عبر التوعية والتثقيف وتجسيد مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة بما يتناسب مع خطط التنمية بالدولة.

العمل البرلماني

من جهتها تحدثت عضو منظمة الشفافية الدولية «كندة حتر» عن نزاهة العمل البرلماني وفقا للمعايير الدولية ومؤشر مدركات الفساد cpi» وقالت ان كل شخص في الدولة من المواطن الى السلطات يعتبر مسؤولا عن مكافحة الفساد، مضيفة مؤشر مدركات الفساد عبارة عن مدركات يقيسها الخبراء من خلال مجموعة من المصادر وتتحول الى معادلة يمكن من خلالها استخراج علامة للدولة ووضعها على المؤشر، ويقوم المؤشر بجمع البيانات من عدة مصادر مختلفة تعكس مدركات مستوى الفساد في القطاع العام من منظور الخبراء في قطاع الأعمال في شؤون الدولة المعنية.

وأوضحت انه يتم اتباع خطوات لحساب مؤشر مدركات الفساد كاختيار مصادر البيانات ويجب ان يستوفي كل مصدر من مصادر البيانات عدة معايير، الى جانب احتساب المعدل وتقدير درجة عدم اليقين.

من جهتها قالت عضو شبكة مراقبون التونسية رجاء حلواني ان الشبكة تعتبر احدى منظمات المجتمع المدني التي تستهدف الاشراف على العملية الانتخابية ونزاهتها من بداية العملية الى اعلان النتيجة، وعدد كبير تستهدفها الانتخابات في تونس ومشاركة المجتمع المدني والنقابي تم تكريسها في اعطاء الحق للمواطنين لمراقبة المسار الانتخابي بدون قيود من حيث تسجيل الناخبين وملاحظة الاقتراع والطعون.

آثار إيجابية

وأشارت حلواني الى مؤشرات الآثار الايجابية على العملية الانتخابية التونسية والتي كانت منذ انشاء لجنة منبثقة من المجتمع المدني تتابع عملية الانتخابات منذ بداية مسارها الى نهاية يوم الاقتراع من خلال متابعة تسجيل الناخبين، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين ومتابعة الطعون الانتخابية، وكل ذلك اوجد وزنا لدى المواطن والناخب في نزاهة العملية الانتخابية من خلال الكشف عن مصدر المعلومة للناخب وتبسيط المعلومات للناخبين ومراقبة مدى جاهزية اماكن الاقتراع الى جانب مراقبة اماكن تسجيل الناخبين، والايجابيات كانت تفاعل الهيئة بشكل ايجابي وسريع معنا كما ان الاعلام لعب دور كبير ومهم في ايصال صوت المجتمع المدني ونقل افكارنا للعامة، الأمر الذي ادى الى ايمان المواطن والمجتمع المدني بنزاهة المسار الانتخابي والثقة به.

مبادرة المجتمع المدني

من جهته ذكر رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري وللسنة الثانية على التوالي يتم التعاون مع نزاهة في تنظيم فعاليات النادي تأصيلا لدعم مبادرات المجتمع المدني وفقا لما جاء في المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة، في حين تميز النادي هذه السنة باستضافة العديد من الخبراء الدوليين بهدف تسليط الضوء على اهم مقومات جودة النظام الديموقراطي من حيث نزاهة العمل البرلماني ومستوى حرية التعبير وحكم القانون وفاعلية المجتمع المدني.

وذكر ان الديموقراطية ليست اداة انتخابية فحسب، بل هي كذلك قيم وثقافة تؤمن بالتسامح والتعددية، والارادة الحرة للأفراد في سياق قانوني يضمن النزاهة والشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص امام المواطنين ويحفظ للأقليات كامل حقوقها، فمن الصعب ان يكون اجراء الانتخابات وحدها كفيلاً بجعل مجتمع ما ديموقراطيا ما لم تكن ثقافة ديموقراطية تحترم فيها الحريات الفردية والعامة.

وشملت فعاليات النادي الثانية لهذا العام تنظيم 5 ندوات افتراضية شارك فيها 15 محاضراَ من الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين المختصين وممثلي بعض الجهات الحكومية، ناقشت عددا من الموضوعات ذات الصلة بالممارسات الانتخابية وشفافية النظام الديموقرطي والتي تضمنت محاضرات حول حوكمة النظام الديموقراطي والجرائم الانتخابية ودور المؤسسات الرقابية في مكافحتها والتصويت الالكتروني بين الواقع والتشريع ومدونة السلوك النائب البرلماني، واختتمت الفعاليات اليوم الخامس بندوة تحت عنوان ثقة الناخب بالعملية الانتخابية.

التوصيات

وفي ختام الندوة أوصى الحضور بالعمل نحو اصدار قانون لاستحداث جهة مستقلة «الهيئة العامة للانتخابات» والتي تختص في ادارة الانتخابات العامة تحديد سقف للانفاق الانتخابي ومراقبته تنظيم الدعاية الاعلامية الانتخابية توفير بيئة لحماية ارادة الناخب من المؤثرات غير الموضوعية مراجعة ودراسة استحداث آليات التصويت للمقيمين خارج الكويت، تنظيم مراقبة الانتخابات للمجتمع المدني المحلي والدولي.

ودعوا كذلك إلى تنظيم استطلاعات الرأي والصمت الانتخابي ودراسة تطوير انظمة التصويت والفرز الالكتروني ومراجعة التشريعات التي تسهم في تحقيقها والتوعية والتثقيف بمضامين العملية الانتخابية ونشر ثقافة الديموقراطية دراسة التشريعات والقوانين التي تعزز النزاهة والديموقراطية في ممارسة العملية الانتخابية.

وأشارت التوصيات الى مراجعة ودراسة قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق في (قيود الناخبين - توفير خدمة افضل لضمان مشاركة اصحاب الاعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت - تحديد معايير شطب المرشحين واجراءات الطعون، وتغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وخاصة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات، وتطوير آليات وقائية لمنع الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية.

واكدت التوصيات متابعة ودراسة المؤشرات الدولية ذات الصلة بتعزيز الديموقراطية ونزاهة وشفافية الممارسة الانتخابية ورفع التقارير والتوصيات التي تسهم في تحسين مركز الكويت في المؤشرات، مع الدعوة لاستحداث مؤشرات وطنية لضمان المصداقية والشفافية، قريبة الى الواقع وتقود المؤشرات الدولية وتساعد على استقرائها.

ولفتت الى دعم انفاذ الأولويات الواردة باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد {2019/2024} ذات الصلة بالعملية الانتخابية تحديدا وهي «مراجعة وتعديل النصوص القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية، واعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة والعاملين بالمجلس».

