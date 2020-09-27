فريق من «الأشغال» تفقَّد المحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد

وطن النهار

كشفت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي عن قيام القطاع باصطحاب الشركات المؤهلة للفرصة الاستثمارية S3 بزيارة تفقدية لموقع المشروع في المحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد السكنية.

وشهدت الزيارة إطلاع ممثلي جميع الشركات والتحالفات المؤهلة على موقع المشروع والطرق والخدمات المنفذة عن طريق المؤسسة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات الفنية والشروط والضوابط الخاصة بإدارة المشاريع ، فيما تخللت الزيارة عرضاً مرئياً عن وصف المشروع وموقعه الجغرافي والمناطق المجاورة للمدينة، وما سيحمله من طابع عمراني، تجعل من المدينة مركزاً تجارياً وخدمياً يثري المنطقة الجنوبية، علاوة على نسب البناء والاستعمالات الخاصة به حيث ان تلك الفرص الاستثمارية التي تطرحها المؤسسة تأتي تحقيقاً لأهدافها الاقتصادية والتي تعد عنصراً أساسياً من مكونات الخطة التنموية للدولة.

وأضافت بن ناجي ان مستندات الشروط المرجعية للمشروع قد تم تجهيزها وفقا لدراسات الجدوى التفصيلية مع الأخذ بالاعتبار توزيع المخاطر بين الأطراف (القطاع العام والخاص والجهات الممولة للشركة) وذلك لخلق فرص جاذبة تستقطب المستثمرين.

واضافت انه وبناء على تعليمات وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس وطلب من اهالي المدينة تم إعداد المستندات التعاقدية لطرح فرص استثمارية متنوعة تخدم متطلبات المدينة.

وثمنت بن ناجي التفاعل الإيجابي للقطاع الخاص مع الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع.

