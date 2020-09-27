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أول النهار

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سمو نائب الأمير عزّى بوفاة سعود بن فهد


بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها باسم أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد واسمه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تعزية مماثلة.


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