سان مارينو: أمير الكويت قائد استثنائي يتسم بالحكمة والإنسانية

أول النهار

قال رئيسا جمهورية سان مارينو غراتسيا زافيريني وأليساندرو مانتشيني ان سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد قائد استثنائي نال القابا عالمية غير مسبوقة تقديرا لدوره ومبادراته الانسانية وحكمته.

وقالت سفارة الكويت لدى روما في بيان لـ «كونا» ان هذه الاشادة جاءت خلال تقديم السفير الشيخ عزام المبارك الصباح أوراق اعتماده سفيرا محالا لدولة الكويت لدى جمهورية سان مارينو الى رئيسي الجمهورية الأوروبية العريقة.

واضافت أن رئيسي الدولة تسلما أوراق اعتماد الشيخ عزام الصباح خلال مراسم رسمية بقاعة «الاثنى عشر» مقر المحكمة العليا بمدينة سان مارينو بحضور وزير الخارجية لوكا باكاري.

واوضحت أن الرئيسين نوها بهذه المناسبة بمكانة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الدولية الرفيعة بصفته قائدا استثنائيا استحق نيل ألقاب عالمية خاصة غير مسبوقة تقديرا لدوره ومبادراته الانسانية وحكمته.

كما عبر وزير الخارجية في سان مارينو عن ترحيبه الحار باعتماد السفير رافعا من خلاله «تحيات رئيسي الدولة والحكومة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وخالص التمنيات بتمام التعافي مصحوبة بمشاعر الصداقة والمودة الى الحكومة والشعب الكويتي الصديق».

وتمنى الوزير باكاري للسفير الكويتي «التوفيق في مهمته الرفيعة متوقعا على ضوء خبرته الدبلوماسية البارزة أن يسهم في زيادة تعزيز وتعميق أواصر الصداقة التي تميز العلاقات بين البلدين».

وأشار الى الجهود المشتركة «نحو إبرام اتفاقيتي الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار الراميتين الى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية» في سياق التطلع الى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، لاسيما التبادل الثقافي لاسهامها الهام في التقريب بين البلدان وشعوبها.

ومن جانبه نقل الشيخ عزام الصباح تحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتقديره الى «حاكمي» سان مارينو وتمنياته لهما بالتوفيق والنجاح والى شعبها الصديق بمزيد من الرقي والازدهار.

كما نقل السفير عزام عن سموه تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، معربا عن اهتمام سموه الكبير والحرص على تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية العريقة والصديقة بتاريخها العريق.

